एशेज में ऑस्ट्रेलिया का गेम प्लान...,लियोन की जगह ये गेंदबाज ढाएगा कहर, जानें पूरा मामला

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रही एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच की शुरुआत शुक्रवार 26 दिसंबर से होने जा  रही है. 26 दिसंबर से शुरु होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम में एक दमदार गेंदबाज के साथ वापसी कर रही है. देखना दिलचस्प होगा एमसीजी की पिच पर बल्लेबाजों का क्या रवैया रहता है. ऑस्ट्रेलिया पहले ही काफी मजबूत नजर आ रही है. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 25, 2025, 06:28 PM IST
Cricket Australia

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रही एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच की शुरुआत शुक्रवार 26 दिसंबर से होने जा  रही है. 26 दिसंबर से शुरु होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम में एक दमदार गेंदबाज के साथ वापसी कर रही है. ये मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है. एडिलेड में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में नाथन लियोन के चोटिल हो जाने के बाद घातक स्पिनर टॉड मर्फी की टीम में वापसी हुई है. गौरतलब है पैट कमिंस की जगह कप्तान स्टीव स्मिथ के हाथों में टीम की कप्तानी होगी. साथ ही जॉय रिचर्ड्सन को टीम में रखा गया है. देखना दिलचस्प होगा एमसीजी की पिच पर बल्लेबाजों का क्या रवैया रहता है. ऑस्ट्रेलिया पहले ही काफी मजबूत नजर आ रही है. 

लियोन की जगह मर्फी

ऑस्ट्रेलियाई टीम के फिरकी के जादूगर नाथन लियोन तीसरे टेस्ट के आखिरी दिन बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे तो उस दौरान दाहिने हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई. 23 दिसंबर को उनके हालत की पुष्टि करते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस बात की जानकारी दी. ऐसे में उनकी जगह टॉड मर्फी को टीम में जगह दी गई है. 25 वर्षीय मर्फी के लिए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच बेहद खास बन सकता है. हाल ही में उन्होंने डोमेस्टिक मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया था.

इंग्लैंड का फ्लॉप शो
एशेज की शुरुआत से पहले बड़े-बड़े दावे ठोकने वाली इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से फ्लॉप नजर आई है. अभी तक वे 3 मैच हार चुके हैं और अब नए विवाद में भी फंस चुके हैं. महज 11 दिनों के भीतर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पूरी तरह से धराशाई कर दिया. एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने साबित कर दिखाया उन्हें  क्रिकेट जगत में सबसे खूंखार टीम का टाइटल क्यों दिया गया है. पिछले 15 सालों से ऑस्ट्रेलिया के घर में इंग्लैंड एक भी मैच जीतने में कामयाब नहीं हो पाई है. देखना दिलचस्प होगा बाकी के बचे 2 मैचों में इंग्लैंड अपनी लाज बचा पाती है या फिर नहीं.

चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम 
स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डोगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, टॉड मर्फी, माइकल नेसर, झाय रिचर्डसन, मिचेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड, ब्यू वेब्स्टर.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

Australia todd murphy

