Advertisement
trendingNow13053664
Hindi Newsक्रिकेटमेलबर्न में इंग्लैंड बचाएगी लाज... एकतरफा नहीं है रिकॉर्ड, एक क्लिक में देखें ऑस्ट्रेलिया को कितने मैचों मिली हार?

मेलबर्न में इंग्लैंड बचाएगी लाज... एकतरफा नहीं है रिकॉर्ड, एक क्लिक में देखें ऑस्ट्रेलिया को कितने मैचों मिली हार?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज 2025-26 का चौथा टेस्ट शुक्रवार से मेलबर्न में शुरू हो रहा है. पर्थ, ब्रिसdबेन और एडिलेड में खेले गए सीरीज के शुरुआती 3 टेस्ट गंवाकर इंग्लैंड सीरीज हार चुकी है. अब अगले 2 टेस्ट में इंग्लैंड के पास लाज बचाने के सिवा कुछ नहीं है. मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड ने कई मुकाबलों में टक्कर दी है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 25, 2025, 10:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ben Stokes
Ben Stokes

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज 2025-26 का चौथा टेस्ट शुक्रवार से मेलबर्न में शुरू हो रहा है. पर्थ, ब्रिस्बेन और एडिलेड में खेले गए सीरीज के शुरुआती 3 टेस्ट गंवाकर इंग्लैंड सीरीज हार चुकी है. अब अगले 2 टेस्ट में इंग्लैंड के पास लाज बचाने के सिवा कुछ नहीं है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज 2025-26 का चौथा टेस्ट शुक्रवार से मेलबर्न में शुरू हो रहा है. मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड ने कई मुकाबलों में टक्कर दी है. आईए जानते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच का मेलबर्न में रिकॉर्ड कैसा रहा है.

ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड ने दी टक्कर

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड का अब तक का रिकॉर्ड बहुत बुरा नहीं है, लेकिन जीत उसके लिए इस वेन्यू पर भी आसान नहीं रही है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में कुल 57 टेस्ट खेले जा चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 29 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड 20 टेस्ट मैचों में विजयी रही है. 8 टेस्ट ड्रा रहे हैं, आंकड़ों पर गौर करें तो इस मैदान पर इंग्लैंड को जीत मुश्किल से मिली है.

Add Zee News as a Preferred Source

4 गेंदबाजों के साथ उतरेगा ऑस्ट्रलिया

शुक्रवार से शुरू हो रहे टेस्ट मैच में इंग्लैंड दौरे की पहली जीत हासिल करने की कोशिश करेगी. मेलबर्न टेस्ट में पिच तेज गेंदबाजों के अनुकूल है. कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा है कि वह प्लेइंग इलेवन में 4 तेज गेंदबाजों को ही जगह देने की सोच रहे हैं. स्मिथ ने कहा है कि नाथन लियोन इंजरी की वजह से इस टेस्ट का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन अगर वह फिट होते तो भी उनके लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल होता. ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इलेवन की घोषणा टॉस के समय करेगी.

बैजबॉल में इंग्लैंड हुई फेल

इंग्लैंड का बैजबॉल अंदाज इस सीरीज में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ है. एडिलेड टेस्ट में मिली हार और सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा था कि वह जिस इरादे के साथ दौरे पर आए थे, वो पूरा नहीं हो सका. बचे हुए टेस्ट मैचों में वह प्रदर्शन में सुधार करने और जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे. इंग्लैंड ने मेलबर्न टेस्ट के लिए जैकब बेथेल और गस एटकिंसन को टीम में जगह दी है. इंग्लैंड 2015 के बाद एशेज सीरीज नहीं जीती है.

ये भी पढ़ें..फिट हो गया टीम इंडिया का तारणहार... शतक ठोकने वाले ऋतुराज होंगे बाहर? उलझी स्क्वॉड की गुत्थी

मेलबर्न टेस्ट की इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन

जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जैमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोश टंग.

मेलबर्न टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

ट्रेविस हेड, जैक वेदराल्‍ड, मार्नस लाबुशेन, स्‍टीव स्मिथ (कप्‍तान), उस्‍मान ख्‍वाजा, एलेक्‍स कैरी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, मिचेल स्‍टार्क, स्‍कॉट बोलैंड, माइकल नेसर, ब्रेंडन डोगेट, झाय रिचर्डसन.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Aus vs Eng

Trending news

मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से एक की मौत; कई घायल
Mysore Blast
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से एक की मौत; कई घायल
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
weather update
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
National News
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
India Bangladesh News in Hindi
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
Maharashtra politics
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
bangladesh news in hindi
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
BMC elections
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
Mithun Chakraborty
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
Navi Mumbai International Airport
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
BLO
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था