मेलबर्न में इंग्लैंड बचाएगी लाज... एकतरफा नहीं है रिकॉर्ड, एक क्लिक में देखें ऑस्ट्रेलिया को कितने मैचों मिली हार?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज 2025-26 का चौथा टेस्ट शुक्रवार से मेलबर्न में शुरू हो रहा है. पर्थ, ब्रिस्बेन और एडिलेड में खेले गए सीरीज के शुरुआती 3 टेस्ट गंवाकर इंग्लैंड सीरीज हार चुकी है. अब अगले 2 टेस्ट में इंग्लैंड के पास लाज बचाने के सिवा कुछ नहीं है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज 2025-26 का चौथा टेस्ट शुक्रवार से मेलबर्न में शुरू हो रहा है. मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड ने कई मुकाबलों में टक्कर दी है. आईए जानते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच का मेलबर्न में रिकॉर्ड कैसा रहा है.

ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड ने दी टक्कर

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड का अब तक का रिकॉर्ड बहुत बुरा नहीं है, लेकिन जीत उसके लिए इस वेन्यू पर भी आसान नहीं रही है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में कुल 57 टेस्ट खेले जा चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 29 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड 20 टेस्ट मैचों में विजयी रही है. 8 टेस्ट ड्रा रहे हैं, आंकड़ों पर गौर करें तो इस मैदान पर इंग्लैंड को जीत मुश्किल से मिली है.

4 गेंदबाजों के साथ उतरेगा ऑस्ट्रलिया

शुक्रवार से शुरू हो रहे टेस्ट मैच में इंग्लैंड दौरे की पहली जीत हासिल करने की कोशिश करेगी. मेलबर्न टेस्ट में पिच तेज गेंदबाजों के अनुकूल है. कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा है कि वह प्लेइंग इलेवन में 4 तेज गेंदबाजों को ही जगह देने की सोच रहे हैं. स्मिथ ने कहा है कि नाथन लियोन इंजरी की वजह से इस टेस्ट का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन अगर वह फिट होते तो भी उनके लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल होता. ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इलेवन की घोषणा टॉस के समय करेगी.

बैजबॉल में इंग्लैंड हुई फेल

इंग्लैंड का बैजबॉल अंदाज इस सीरीज में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ है. एडिलेड टेस्ट में मिली हार और सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा था कि वह जिस इरादे के साथ दौरे पर आए थे, वो पूरा नहीं हो सका. बचे हुए टेस्ट मैचों में वह प्रदर्शन में सुधार करने और जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे. इंग्लैंड ने मेलबर्न टेस्ट के लिए जैकब बेथेल और गस एटकिंसन को टीम में जगह दी है. इंग्लैंड 2015 के बाद एशेज सीरीज नहीं जीती है.

मेलबर्न टेस्ट की इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन

जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जैमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोश टंग.

मेलबर्न टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

ट्रेविस हेड, जैक वेदराल्‍ड, मार्नस लाबुशेन, स्‍टीव स्मिथ (कप्‍तान), उस्‍मान ख्‍वाजा, एलेक्‍स कैरी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, मिचेल स्‍टार्क, स्‍कॉट बोलैंड, माइकल नेसर, ब्रेंडन डोगेट, झाय रिचर्डसन.