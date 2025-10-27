Advertisement
AUS vs IND 1st T20I: पहले ही टी20 में सूर्या हिलाएंगे रिकॉर्ड बुक? ये धांसू रिकॉर्ड कराएगा दिग्गजों के खास क्लब में एंट्री

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है. 5 मैचों की इस सीरीज में सूर्या के निशाने पर एक धांसू रिकॉर्ड है. 2 बड़े शॉट उन्हें दिग्गजों के खास क्लब में एंट्री दिलाएंगे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 27, 2025, 09:01 AM IST
Suryakumar Yadav Can Complete 150 Six: टीम इंडिया इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज हुई, जिसे टीम इंडिया ने 2-1 से गंवा दिया है. अब मेन इन ब्लू टी20 सीरीज में इस हार का बदला लेने उतरेगी. 29 अक्टूबर यानी 2 दिन बाद से शुरू होने वाली इस सीरीज में कुल 5 मुकाबले खेले जाने हैं. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ऑस्ट्रेलिया  उसी के घर में मात देना चाहेगी. सूर्या का फॉर्म पिछले कुछ समय से ठीक नहीं है, ऐसे में उन पर रन बनाने की चुनौती रहने वाली है. इस सीरीज के पहले ही मुकाबले में सूर्या के पास एक धांसू रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा. अगर उनका बल्ला चल गया तो दिग्गजों के खास क्लब में एंट्री होना तय है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला 29 अक्टूबर को कैनबरा के मनुका ओवल में खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव एक खास उपलब्धि हासिल करने के बेहद करीब हैं. यह मैच उनके लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है, क्योंकि SKY के पास एक ऐसा मुकाम हासिल करने का मौका है, जो अब तक पूरी दुनिया में सिर्फ चार बल्लेबाज ही छू पाए हैं.

आखिर क्या है ये रिकॉर्ड?

अब सवाल है कि आखिर ये रिकॉर्ड क्या है? तो जान लीजिए कि ये रिकॉर्ड टी20 में 150 छक्के लगाने का है. अगर सूर्यकुमार इस मैच में सिर्फ दो छक्के लगा देते हैं, तो वह टी20 इंटरनेशनल में 150 छक्के पूरे करने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन जाएंगे. यहां गौर करने वाली बात ये है कि इस खास रिकॉर्ड की लिस्ट में जो दिग्गज शामिल हैं, उनमें  विराट कोहली जैसा धुरंधर बल्लेबाज शामिल नहीं है.

अब तक सिर्फ चार खिलाड़ी ही बना पाए ये रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल में 150 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सिर्फ चार नाम हैं. चारों अलग-अलग देशों के हैं. भारत से सिर्फ रोहित शर्मा का नाम है और अब सूर्या इस खास क्लब में एंट्री लेने वाले दूसरे भारतीय बन सकते हैं.

  • रोहित शर्मा (भारत)- 205 छक्के
  • मुहम्मद वसीम (यूएई)- 187 छक्के
  • मार्टिन गप्टिल (न्यूजीलैंड)- 173 छक्के
  • जोस बटलर (इंग्लैंड)- 172 छक्के

निकोलस पूरन से आगे निकलेंगे सूर्या

सूर्यकुमार यादव के नाम टी20 में फिलहाल 148 छक्के हैं. वो एक छक्का लगाते ही  निकोलस पूरन (149) की बराबरी कर लेंगे और 2 छक्के जमाकर उनसे आगे निकल जाएंगे.

भारत के तीसरे सबसे सफल टी20 बल्लेबाज हैं सूर्या

सूर्यकुमार यादव न सिर्फ छक्कों के बादशाह हैं, बल्कि टी20 इंटरनेशनल में भारत के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. उन्होंने 90 मैचों की 85 पारियों में 2,670 रन बनाए हैं. उनसे आगे केवल दो नाम हैं. नंबर एक पर रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 159 मैचों में 4231 रन किए हैं. दूसरे पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 125 मैचों में 4188 रन किए थे. यह दोनों दिग्गज अब संन्यास ले चुके हैं. 

ये भी पढ़ें: Ashes 2025-26: ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, पहले टेस्ट से बाहर हो गया ये मैच विन

 

