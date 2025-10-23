Advertisement
trendingNow12972589
Hindi Newsक्रिकेट

ऐसे होगी वर्ल्ड कप की तैयारी? शुभमन गिल की कप्तानी में पहली ODI सीरीज हारा भारत, दूसरे वनडे में जीता ऑस्ट्रेलिया

Australia vs India 2nd ODI: भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में हार गई है. पर्थ के बाद कंगारुओं ने एडिलेड में भी शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम को परास्त कर दिया. इस जीत के साथ ही उसने तीन वनडे मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 23, 2025, 05:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऐसे होगी वर्ल्ड कप की तैयारी? शुभमन गिल की कप्तानी में पहली ODI सीरीज हारा भारत, दूसरे वनडे में जीता ऑस्ट्रेलिया

Australia vs India 2nd ODI: भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में हार गई है. पर्थ के बाद कंगारुओं ने एडिलेड में भी शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम को परास्त कर दिया. इस जीत के साथ ही उसने तीन वनडे मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली है. अब तीसरा मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा. नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में पहली बार टीम इंडिया कोई वनडे सीरीज खेलने उतरी और उसे हार का सामना करना पड़ा. गिल ने इससे पहले बतौर कप्तान पहली टेस्ट सीरीज को इंग्लैंड में ड्रॉ कराया था.

'मिशन वर्ल्ड कप 2027' को लगा पहला झटका

अनुभवी रोहित शर्मा को हटाकर इस सीरीज से पहले गिल को कमान सौंपी गई थी. वह वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों को देखते हुए टीम के कप्तान बनाए गए. 'मिशन वर्ल्ड कप 2027' को पहला झटका ऑस्ट्रेलिया में लग गया है. इस हार ने कोच गौतम गंभीर की रणनीतियों पर भी सवाल उठाए हैं. वह आवश्यकता से अधिक प्रयोग करने के लिए आलोचना का शिकार बन रहे हैं. उनकी कोचिंग में एक साल के अंदर दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया में भारत को शिकस्त मिली है. इससे पहले साल के शुरुआत में बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था.

Add Zee News as a Preferred Source

लड़खड़ाते हुए जीता ऑस्ट्रेलिया

भारत से मिले 265 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन आखिरी ओवरों में लगातार विकेट गिरने से मैच रोमांचक हो गया. इसके बावजूद कूपर कोलोनी ने एक छोर को संभाले रखा और नाबाद 61 रन बनाकर टीम को 2 विकेट जीत दिला दी. कंगारू टीम ने 46.2 ओवरों में 265 रन बनाकर मैच को अपने नाम किया. उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू शॉर्ट ने 74, मिचेल ओवेन ने 36, मैथ्यू रेनशॉ ने 30 और ट्रेविस हेड ने 28 रन बनाए. भारत के लिए हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और वॉशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए. नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित सबसे ज्यादा महंगे रहे. नीतीश ने 3 ओवरों में 24 रन लुटाए. वहीं, हर्षित ने हेड और शॉर्ट को आउट किया, लेकिन उन्होंने 8 ओवरों में 59 रन दे दिए.

ये भी पढ़ें: 17 साल और 304 मैच... पहली बार विराट कोहली से हो गया 'ब्लंडर', ODI क्रिकेट में बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

शुरुआती झटकों के बाद रोहित ने संभाला

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया. बेहद खराब शुरुआत के बावजूद मेहमान टीम इंडिया ने 50 ओवरों के खेल तक 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए. कप्तान शुभमन गिल सातवें ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए. गिल सिर्फ 9 ही रन टीम के खाते में जोड़ सके. इसके बाद विराट कोहली (0) मैदान पर उतरे, लेकिन चार गेंदों के बाद पगबाधा आउट हो गए. जेवियर बार्टलेट ने एक ही ओवर में टीम इंडिया को बैकफुट पर ला दिया था, लेकिन यहां से रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला.

ये भी पढ़ें: WTC Points Table: साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान की शर्मनाक हार, पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल, हफ्ते भर में भारत से हो गया नीचे

रोहित ने ठोका 59वां अर्धशतक

रोहित शर्मा ने वनडे करियर का 59वां अर्धशतक लगाते हुए 97 गेंदों में 73 रन बनाए. उनकी इस पारी में 2 छक्के और 7 चौके शामिल रहे. रोहित शर्मा के आउट होने के बाद अय्यर ने मोर्चा संभाला. उन्होंने 77 गेंदों में 7 चौकों के साथ 61 रन की पारी खेली. पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे अक्षर पटेल ने उम्मीद के मुताबिक बल्लेबाजी की. उन्होंने 41 गेंदों में 44 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 5 चौके निकले. भारतीय टीम 226 के स्कोर तक अपने 8 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से हर्षित राणा (नाबाद 24) ने अर्शदीप सिंह (13) के साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जांपा ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए. जेवियर बार्टलेट ने 3 विकेट निकाले, जबकि मिचेल स्टार्क को 2 सफलताएं हाथ लगीं.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs Australia

Trending news

VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
Viral Video
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
Former Governor Satya Pal Malik
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
PM Package employees
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
Rohingya
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
Thuingaleng Muivah
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
russia-ukraine war
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
habba kadal
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक