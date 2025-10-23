ऐसे होगी वर्ल्ड कप की तैयारी? शुभमन गिल की कप्तानी में पहली ODI सीरीज हारा भारत, दूसरे वनडे में जीता ऑस्ट्रेलिया

Australia vs India 2nd ODI: भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में हार गई है. पर्थ के बाद कंगारुओं ने एडिलेड में भी शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम को परास्त कर दिया. इस जीत के साथ ही उसने तीन वनडे मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली है. अब तीसरा मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा. नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में पहली बार टीम इंडिया कोई वनडे सीरीज खेलने उतरी और उसे हार का सामना करना पड़ा. गिल ने इससे पहले बतौर कप्तान पहली टेस्ट सीरीज को इंग्लैंड में ड्रॉ कराया था.

'मिशन वर्ल्ड कप 2027' को लगा पहला झटका

अनुभवी रोहित शर्मा को हटाकर इस सीरीज से पहले गिल को कमान सौंपी गई थी. वह वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों को देखते हुए टीम के कप्तान बनाए गए. 'मिशन वर्ल्ड कप 2027' को पहला झटका ऑस्ट्रेलिया में लग गया है. इस हार ने कोच गौतम गंभीर की रणनीतियों पर भी सवाल उठाए हैं. वह आवश्यकता से अधिक प्रयोग करने के लिए आलोचना का शिकार बन रहे हैं. उनकी कोचिंग में एक साल के अंदर दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया में भारत को शिकस्त मिली है. इससे पहले साल के शुरुआत में बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था.

लड़खड़ाते हुए जीता ऑस्ट्रेलिया

भारत से मिले 265 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन आखिरी ओवरों में लगातार विकेट गिरने से मैच रोमांचक हो गया. इसके बावजूद कूपर कोलोनी ने एक छोर को संभाले रखा और नाबाद 61 रन बनाकर टीम को 2 विकेट जीत दिला दी. कंगारू टीम ने 46.2 ओवरों में 265 रन बनाकर मैच को अपने नाम किया. उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू शॉर्ट ने 74, मिचेल ओवेन ने 36, मैथ्यू रेनशॉ ने 30 और ट्रेविस हेड ने 28 रन बनाए. भारत के लिए हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और वॉशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए. नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित सबसे ज्यादा महंगे रहे. नीतीश ने 3 ओवरों में 24 रन लुटाए. वहीं, हर्षित ने हेड और शॉर्ट को आउट किया, लेकिन उन्होंने 8 ओवरों में 59 रन दे दिए.

शुरुआती झटकों के बाद रोहित ने संभाला

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया. बेहद खराब शुरुआत के बावजूद मेहमान टीम इंडिया ने 50 ओवरों के खेल तक 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए. कप्तान शुभमन गिल सातवें ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए. गिल सिर्फ 9 ही रन टीम के खाते में जोड़ सके. इसके बाद विराट कोहली (0) मैदान पर उतरे, लेकिन चार गेंदों के बाद पगबाधा आउट हो गए. जेवियर बार्टलेट ने एक ही ओवर में टीम इंडिया को बैकफुट पर ला दिया था, लेकिन यहां से रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला.

रोहित ने ठोका 59वां अर्धशतक

रोहित शर्मा ने वनडे करियर का 59वां अर्धशतक लगाते हुए 97 गेंदों में 73 रन बनाए. उनकी इस पारी में 2 छक्के और 7 चौके शामिल रहे. रोहित शर्मा के आउट होने के बाद अय्यर ने मोर्चा संभाला. उन्होंने 77 गेंदों में 7 चौकों के साथ 61 रन की पारी खेली. पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे अक्षर पटेल ने उम्मीद के मुताबिक बल्लेबाजी की. उन्होंने 41 गेंदों में 44 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 5 चौके निकले. भारतीय टीम 226 के स्कोर तक अपने 8 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से हर्षित राणा (नाबाद 24) ने अर्शदीप सिंह (13) के साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जांपा ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए. जेवियर बार्टलेट ने 3 विकेट निकाले, जबकि मिचेल स्टार्क को 2 सफलताएं हाथ लगीं.