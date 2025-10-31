संजू सैमसन के लिए 'अबूझ पहेली' बना ये बॉलर, आते ही दिया चकमा, 13 बॉल में 3 बार कर चुका है शिकार

Australia vs India 2nd T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला चल रहा है. टीम इंडिया के लिए तीसरे नंबर पर बैटिंग करने उतरे संजू सैमसन कुछ खास नहीं कर पाए. आइए जानते हैं वो कैसे आउट हुए और कौन सा बॉलर उनके पीछे पड़ा हुआ है.
Australia vs India 2nd T20I: जिस उम्मीद के साथ संजू सैमसन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे उन उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. पहला मैच बारिश के चलते रद्द हुआ था. जब दूसरे मुकाबले में संजू को बैटिंग का मौका मिला तो वो फ्लॉप रहे. शुभमन गिल के जल्दी आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर उतरे संजू 4 बॉल पर सिर्फ 2 रन बना सके, उनकी पारी एक ऐसे गेंदबाज ने खत्म की, जो संजू के लिए एक अबूझ पहेली बनता जा रहा. जी हां, दाएं हाथ के स्टार बॉलर नाथन एलिस ने संजू को इनस्विंग बॉल पर चकमा दिया और LBW करके पवेलियन भेजा.
टी20 में नाथन एलिस के सामने संजू बार-बार विकेट खो रहे हैं. आखिरी के 3 मैचों में उन्होंने इस बॉलर के खिलाफ 13 बॉल का सामना किया और 3 बार आउट हो गए. इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ 12 रन निकल पाए. नाथन एलिस गति में परिवर्तन के लिए पहचाने जाते हैं. वो एक ही लाइन लेंथ पर बॉलिंग के लिए मशहूर हैं. ये खिलाड़ी आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेल चुका है.
मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे दूसरे मुकाबले में संजू सैमसन अंदर आती हुई बॉल पर विकेट खो बैठे. ऑस्ट्रेलिया के लिए चौथा ओवर नाथन एलिस डाल रहे थे, जिसकी तीसरी गेंद पर उन्होंने संजू को फंसा लिया. संजू ने फुल लेंथ बॉल को क्रीज के काफी अंदर से खेलने की कोशिश की थी. गेंद पड़कर आई और थोड़ा नीची रही. संजू पूरी तरह चूक गए और वो सीधा पैड पर जा लगी. लिहाजा संजू को बाहर जाना पड़ा. इस तरह उनकी पारी खत्म हुई.
Nathan Ellis got off to a rapid start, dismissing Sanju Samson for just two. #AUSvIND pic.twitter.com/lY4FAlbzDI
— cricket.com.au (@cricketcomau) October 31, 2025
अगर मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है. टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही. उसने 5 ओवर में 33 रनों पर ही 4 बड़े विकेट खो दिए हैं. खबर लिखे जाने तक अभिषेक शर्मा 13 बॉल पर 34 जबकि अक्षर पटेल 7 बॉल पर 4 रन बनाकर नाबाद हैं. 7 ओवर का खेल हो चुका है और भारत का स्कोर 50 रनों पर 4 विकेट है.
दोनों टीमों की प्लेइंग 11 भारत (प्लेइंग इलेवन)- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन)- मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेजलवुड
