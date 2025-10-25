VIDEO: 'इसे कहते हैं चकमा देना', अक्षर पटेल ने उड़ा डाले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के होश, Mitchell Marsh को ऐसे फंसाया

Australia vs India 3rd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला सिडनी में चल रहा है. ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है. स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करने में माहिर अक्षर पटेल ने सिडनी वनडे में जलवा दिखाया और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श को अपना शिकार बना लिया. मार्श बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर वो अक्षर के सामने चारों खाने चित हो गए. अक्षर ने बॉल को ऑफ स्टंप पर रखा और जैसे ही मार्श चूके तो गेंद ने गिल्लियां उड़ा दीं. मार्श इस बॉये बॉल बेहद सीधी रही, बल्लेबाज कट शॉट खेलेने के लिए गया और गेंद को पूरी तरह मिस कर गया, लिहाजा बॉल सीधा स्टंप में जा घुसी.

मिचेल मार्श 50 बॉल खेलकर 41 रन बनाए. अक्षर भारत के लिए 16वां और अपने कोटे का दूसरा ही ओवर डालने आए थे और विकेट दिला दिया. मार्श के बल्ले से 5 चौके और 1 छक्का निकला. मार्श का विकेट इसलिए बड़ा था, क्योंकि वो बढ़िया फॉर्म में हैं. इतिहास उठाकर देखें तो मार्श भारत के खिलाफ हमेशा बढ़िया खेले हैं. वनडे में उनके नाम 15 मैचों में 571 रन दर्ज हैं, जिसमें 3 फिफ्टी और एक सेंचुरी शामिल हैं. ऐसे में अक्षर ने उन्हें 41 रनों पर आउट करके भारत को बड़ी सफला दिलाई है.

Huge wicket from Axar Patel! Mitch Marsh looked settled but he now departs. Add Zee News as a Preferred Source Follow #AUSvIND: https://t.co/YH5IbBTdsc pic.twitter.com/BJjoVZpfGK — cricket.com.au (@cricketcomau) October 25, 2025

124 रनों पर ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिरे

अगर मैच की बात करें खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया ने 23 ओवर में 124 रनों पर 3 विकेट गंवा दिए हैं. मिचेल मार्श 41, ट्रेविस हेड 29, मैथ्यू शॉर्ट 30 रन बनाकर आउट हुए. मैच रेनशॉ 17 जबकि ऐलेक्स कैरी 0 रनों पर नाबाद हैं. भारत के लिए मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने 1-1 विकेट निकाला है.

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत (प्लेइंग इलेवन)- रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन)- मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, नाथन एलिस, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा, जोश हेजलवुड