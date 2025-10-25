Advertisement
trendingNow12974605
Hindi Newsक्रिकेट

VIDEO: 'इसे कहते हैं चकमा देना', अक्षर पटेल ने उड़ा डाले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के होश, Mitchell Marsh को ऐसे फंसाया

Axar Patel Dismissed Mitchell Marsh:  सिडनी में चल रहे तीसरे वनडे में अक्षर पटेल ने टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिलाई है. उन्होंने मेजबान टीम के कप्तान मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड किया. अक्षर ने 16वें ओवर पहली ही गेंद पर भारत को दूसरा विकेट दिलाया.
 

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 25, 2025, 10:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Axar Patel Dismissed Mitchell Marsh
Axar Patel Dismissed Mitchell Marsh

Australia vs India 3rd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला सिडनी में चल रहा है. ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है. स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करने में माहिर अक्षर पटेल ने सिडनी वनडे में जलवा दिखाया और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श को अपना शिकार बना लिया. मार्श बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर वो अक्षर के सामने चारों खाने चित हो गए. अक्षर ने बॉल को ऑफ स्टंप पर रखा और जैसे ही मार्श चूके तो गेंद ने गिल्लियां उड़ा दीं. मार्श इस बॉये बॉल बेहद सीधी रही, बल्लेबाज कट शॉट खेलेने के लिए गया और गेंद को पूरी तरह मिस कर गया, लिहाजा बॉल सीधा स्टंप में जा घुसी.

मिचेल मार्श 50 बॉल खेलकर 41 रन बनाए. अक्षर भारत के लिए 16वां और अपने कोटे का दूसरा ही ओवर डालने आए थे और विकेट दिला दिया.  मार्श के बल्ले से 5 चौके और 1 छक्का निकला. मार्श का विकेट इसलिए बड़ा था, क्योंकि वो बढ़िया फॉर्म में हैं. इतिहास उठाकर देखें तो मार्श भारत के खिलाफ हमेशा बढ़िया खेले हैं. वनडे में उनके नाम 15 मैचों में 571 रन दर्ज हैं, जिसमें 3 फिफ्टी और एक सेंचुरी शामिल हैं. ऐसे में अक्षर ने उन्हें 41 रनों पर आउट करके भारत को बड़ी सफला दिलाई है.

124 रनों पर ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिरे

अगर मैच की बात करें खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया ने 23 ओवर में 124 रनों पर 3 विकेट गंवा दिए हैं. मिचेल मार्श 41, ट्रेविस हेड 29, मैथ्यू शॉर्ट 30 रन बनाकर आउट हुए. मैच रेनशॉ 17 जबकि ऐलेक्स कैरी 0 रनों पर नाबाद हैं. भारत के लिए मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने 1-1 विकेट निकाला है.

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत (प्लेइंग इलेवन)- रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन)- मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, नाथन एलिस, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा, जोश हेजलवुड

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

TAGS

Australia Vs IndiaAxar PatelMitchell Marsh

Trending news

हमें आखिरी पल में... राज्यसभा की 3 सीटें जीतकर भी क्यों निराश हो गए उमर अब्दुल्ला?
CM Omar Abdullah News
हमें आखिरी पल में... राज्यसभा की 3 सीटें जीतकर भी क्यों निराश हो गए उमर अब्दुल्ला?
इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
aimim asaduddin owaisi
इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
Kurnool bus fire
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
वीकेंड पर कुदरत का 'डबल अटैक'! IMD का रेड अलर्ट, जानिए देश के मौसम का हाल
Weather
वीकेंड पर कुदरत का 'डबल अटैक'! IMD का रेड अलर्ट, जानिए देश के मौसम का हाल
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Narendra Modi
"सोचा नही था कि पीएम मोदी आएंगे", कर्पूरी ठाकुर की पोती ने भावुक होकर कही ये बात
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
Shashi Tharoor
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
DNA
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
Piyush Goyal
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल