Shreyas Iyer brilliant catch: सिडनी में छा गए 'सरपंच साहब', श्रेयस अय्यर ने लपका हैरान करने वाला कैच, Video मचा रहा धू्म

Shreyas Iyer takes an amazing catch: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी वनडे में ऑस्ट्रेलिया पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 236 रनों पर सिमट गई. इस मुकाबले में हर्षित राणा ने 4 विकेट लेकर कमाल की बॉलिंग का नजारा पेश किया. हर्षित के अलावा एक और खिलाड़ी सिडनी में छा गया. ये कोई और नहीं बल्कि श्रेयर अय्यर हैं, जिन्हें फैंस प्यार से सरपंच साहब करते हैं. अय्यर ने एक हैरान करने वाले कैच लपका लिया, जिसे देखकर मैदान में मौजूद सभी हैरान रह गए. अय्यर ने यह कैच हवा में उछलते हुए पकड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

दरअसल, अय्यर ने ऑस्ट्रेलियाई पारी के 34वें ओवर में यह कमाल का कैच लिया. यह ओवर हर्षित राणा फेंक रहे थे. उनकी चौथी गेंद पर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की. गेंद ऊंचाई लेकर हवा में गई. श्रेयस अय्यर ने अद्भुत फुर्ती दिखाई और तेजी से पीछे की ओर दौड़े. जब गेंद उनसे दूर लगी तो अय्यर ने हवा में छलांग लगाकर गजब कैच पकड़ा लिया. वो जमीन पर गिरे, लेकिन गेंद को मजबूती से पकड़कर रखा.

A STUNNER FROM VICE CAPTAIN SHREYAS IYER. pic.twitter.com/zY5ENqGg6D

कैच लेने के दौरान जमीन पर गिरने से श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए. उनके कूल्हे में चोट लग गी और दर्द से कराहते हुए वो मैदान पर लेट गए, इसके बाद भी कैच नही छूटा. यही वजह है कि फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. बीसीसीआई ने भी उनके इस कैच का वीडियो शेयर किया है.

मैदान से बाहर गए श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर को कैच लेते वक्त चोट लगी और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा. उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को फील्डिंग के लिए आए. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी चोट कितनी गंभीर है और वे बल्लेबाजी के लिए उतर पाएंगे या नहीं, लेकिन जिस जज्बे के साथ उन्होंने यह कैच पकड़ा, उसने सबका दिल जीत लिया है.

टीम इंडिया को मिला 237 रनों का टारगेट

जहां तक मैच की बात है, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली पारी में 46.4 ओवर में 236 रन किए हैं. मैट रेनेशॉ ने 56 गेंदों पर 58 रन की शानदार पारी खेली, जबकि भारत की ओर से हर्षित राणा ने 4 विकेट निकाले. वॉशिंगटन सुंदर को 2 जबकि बाकी गेंदबाजों को एक-एक विकेट मिला. अब टीम इंडिया 237 रनों का टारगेट चेज करने उतरेगी. सबकी नजर रोहित शर्मा और विराट कोहली पर है. कोहली पिछले दोनों मैचों में खाता नहीं खोल पाए थे, इसलिए वो इस मैच में बड़ी पारी खेलना चाहेंगे. भारत यह सीरीज पहले ही हार चुका है.

