Advertisement
trendingNow12974719
Hindi Newsक्रिकेट

Shreyas Iyer brilliant catch: सिडनी में छा गए 'सरपंच साहब', श्रेयस अय्यर ने लपका हैरान करने वाला कैच, Video मचा रहा धू्म

Shreyas Iyer takes an amazing catch: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे तीसरे वनडे में श्रेयस अय्यर ने एक शानदार कैच लपका है. उनके कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. फैंस ये कैच देखकर अय्यर की खूब तारीफ कर रहे हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 25, 2025, 12:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shreyas Iyer brilliant catch
Shreyas Iyer brilliant catch

Shreyas Iyer takes an amazing catch: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी वनडे में ऑस्ट्रेलिया पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 236 रनों पर सिमट गई. इस मुकाबले में हर्षित राणा ने 4 विकेट लेकर कमाल की बॉलिंग का नजारा पेश किया. हर्षित के अलावा एक और खिलाड़ी सिडनी में छा गया. ये कोई और नहीं बल्कि श्रेयर अय्यर हैं, जिन्हें फैंस प्यार से सरपंच साहब करते हैं. अय्यर ने एक हैरान करने वाले कैच लपका लिया, जिसे देखकर मैदान में मौजूद सभी हैरान रह गए. अय्यर ने यह कैच हवा में उछलते हुए पकड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

दरअसल, अय्यर ने ऑस्ट्रेलियाई पारी के 34वें ओवर में यह कमाल का कैच लिया. यह ओवर हर्षित राणा फेंक रहे थे. उनकी चौथी गेंद पर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की. गेंद ऊंचाई लेकर हवा में गई. श्रेयस अय्यर ने अद्भुत फुर्ती दिखाई और तेजी से पीछे की ओर दौड़े. जब गेंद उनसे दूर लगी तो अय्यर ने हवा में छलांग लगाकर गजब कैच पकड़ा लिया. वो जमीन पर गिरे, लेकिन गेंद को मजबूती से पकड़कर रखा.

कैच लेने के दौरान जमीन पर गिरने से श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए. उनके कूल्हे में चोट लग गी और दर्द से कराहते हुए वो मैदान पर लेट गए, इसके बाद भी कैच नही छूटा. यही वजह है कि फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. बीसीसीआई ने भी उनके इस कैच का वीडियो शेयर किया है.

मैदान से बाहर गए श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर को कैच लेते वक्त चोट लगी और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा. उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को फील्डिंग के लिए आए. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी चोट कितनी गंभीर है और वे बल्लेबाजी के लिए उतर पाएंगे या नहीं, लेकिन जिस जज्बे के साथ उन्होंने यह कैच पकड़ा, उसने सबका दिल जीत लिया है.

टीम इंडिया को मिला 237 रनों का टारगेट

जहां तक मैच की बात है, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली पारी में 46.4 ओवर में 236 रन किए हैं. मैट रेनेशॉ ने 56 गेंदों पर 58 रन की शानदार पारी खेली, जबकि भारत की ओर से हर्षित राणा ने 4 विकेट निकाले.  वॉशिंगटन सुंदर को 2 जबकि बाकी गेंदबाजों को एक-एक विकेट मिला. अब टीम इंडिया 237 रनों का टारगेट चेज करने उतरेगी. सबकी नजर रोहित शर्मा और विराट कोहली पर है. कोहली पिछले दोनों मैचों में खाता नहीं खोल पाए थे, इसलिए वो इस मैच में बड़ी पारी खेलना चाहेंगे. भारत यह सीरीज पहले ही हार चुका है.

ये भी पढ़ें: Rohit-Virat Pair Record: 47380 रन, 131 शतक, रोहित-विराट ने कर दिया बड़ा कमाल, सिडनी का मैदान बना गवाह

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

TAGS

Australia Vs IndiaShreyas Iyer

Trending news

वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
dargah
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
crime news
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
28 विधायक तो भाजपा को 32 वोट कैसे? उमर अब्दुल्ला के पकौड़े का स्वाद फीका पड़ गया
CM Omar Abdullah News
28 विधायक तो भाजपा को 32 वोट कैसे? उमर अब्दुल्ला के पकौड़े का स्वाद फीका पड़ गया
इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
aimim asaduddin owaisi
इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
Kurnool bus fire
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
वीकेंड पर मौसम का डबल अटैक, आज इन इलाकों में गलती से भी मत जाइएगा, IMD का रेड अलर्ट
Weather
वीकेंड पर मौसम का डबल अटैक, आज इन इलाकों में गलती से भी मत जाइएगा, IMD का रेड अलर्ट
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Narendra Modi
"सोचा नही था कि पीएम मोदी आएंगे", कर्पूरी ठाकुर की पोती ने भावुक होकर कही ये बात
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
Shashi Tharoor
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप