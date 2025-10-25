Ian Botham का रिकॉर्ड टूटा, Virat Kohli ने नया World Record बनाकर विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Virat Kohli World Record: विराट कोहली न सिर्फ टीम इंडिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं, बल्कि वे दुनिया के सबसे बेहतरीन फील्डर में शुमार हैं. कोहली की फिटनेस, फुर्ती और कैचिंग क्षमता ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया है. सिडनी में खेले जा रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे वनडे में कोहली ने 2 कमाल के कैच लपके और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सभी को चौंका दिया. कोहली का ये रिकॉर्ड बताता है कि वो सिर्फ रन मशीन नहीं बल्कि बल्कि फील्डिंग के भी बादशाह हैं.

ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान कोहली ने दो शानदार कैच पकड़े. सबसे पहले उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर मैथ्यू शॉर्ट का बेहतरीन कैच लपका.शॉर्ट ने तेज पुल शॉट खेला, लेकिन कोहली ने बिजली-सी फुर्ती दिखाते हुए गेंद को हाथों में थाम लिया. इसके बाद उन्होंने हर्षित राणा की गेंद पर कूपर कोनोली का भी कैच लिया. इन दोनों मौकों पर कोहली की पोजिशनिंग और रिफ्लेक्सेस देखकर सभी हैरान रह गए. इन कैचों के दम पर विराट ने कई रिकॉर्ड बना डाले.

इयान बॉथम का रिकॉर्ड टूटा

विराट कोहली अब ऑस्ट्रेलियाई धरती पर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले विदेशी फील्डर बन गए हैं. कोहली के नाम अब यहां 38 कैच दर्ज हैं. उन्होंने इस मामले में इंग्लैंड के दिग्गज इयान बॉथम (37 कैच) को पीछे छोड़ दिया है. उनके बाद वेस्टइंडीज के कार्ल हूपर (33 कैच) का नाम आता है.

ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा कैच लेने वाले फील्डर

38- विराट कोहली*

36- इयान बॉथम

33- कार्ल हूपर

32- विव रिचर्ड्स

30- ब्रायन लारा

विराट कोहली ने बनाया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

विराट कोहली ने कैचों के दम पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. उनके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में कुल 77 कैच हो चुके हैं. जिसके दम पर वो अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में किसी भी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा कैच लेने वाले फील्डर बने हैं. इस लिस्ट में नंबर पर स्टीव स्मिथ हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ कुल 76 कैच लिए थे, तीसरे नंबर पर महेला जयवर्धने का नाम है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ कुल 72 कैच लपके थे.

ऑस्ट्रेलिया सरजमीं पर तीनों फॉर्मेट में विराट कोहली के कैच (Virat Kohli Catches vs Australia in Australia)

इतना ही नहीं विराट कोहली अब ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा कैच लेने वाले फील्डर बन गए हैं. उनके नाम इस टीम के खिलाफ वनडे में 34, टेस्ट में 33 और टी20 में 10 कैच हैं. ये सभी कैच ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर हुए मैचों में ही लिए गए हैं.

