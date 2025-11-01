Australia vs India 3rd T20I: अनोखे 'शतक' की दहलीज पर एक साथ खड़े बुमराह-हार्दिक, पहले कौन मारेगा बाजी?

Australia vs India 3rd T20I: टीम इंडिया इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज खेल रही है. पहला मैच बारिश से धुल गया था. दूसरे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से मात दी. अब तीसरा मुकाबला होबार्ट के बेलेरीव ओवल मैदान पर होगा. इस मुकाबले में टीम इंडिया के दो मैच विनर जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या एक अनोखा शतक लगाने की दहलीज पर खड़े हैं. दोनों के पास एक बड़ा मुकाम हासिल करने का मौका है. अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा खिलाड़ी इस रेस में पहले बाजी मारता है.

अब सवाल ये है कि आखिर ये अनोखा शतक है क्या? यहां अनोखे शतक से मतलब टी20 में 100 विकेट पूरे करना है, जिससे बुमराह-हार्दिक सिर्फ 2 कदम दूर हैं. जी हां, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 में 2-2 विकेट लेते ही दोनों खिलाड़ी एक साथ भी ये मुकाम हासिल कर सकते हैं.

अब तक एकमात्र बॉलर से सका है 100 टी20 विकेट

टीम इंडिया के लिए टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अर्शदीप सिंह के नाम है. वो इकलौते ऐसे बॉलर हैं, जिन्होंने सबसे छोटे फॉर्मेट में 100 विकेट लेने का कमाल किया है. अर्शदीप ने इस फॉर्मेट में 65 मैचों में 101 विकेट लिए हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से बुमराह-हार्दिक हैं.

बुमराह-हार्दिक के कितने मैच खेले और कितने विकेट निकाले?

दाएं हाथ के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह ने अपने टी20 करियर में 77 मैचों में 98 विकेट चटकाए हैं, जबकि हार्दिक 80 मैचों में 96 शिकार कर चुके हैं. 80 मैचों में 96 विकेट लेकर युजवेंद्र चहल इस लिस्ट में तीसरे, जबकि भुवनेश्वर कुमार 90 विकेट के साथ चौथे नंबर पर काबिज हैं.

कब होगा सीरीज का तीसरा टी20 मैच?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराकर पांच मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई है. दूसरा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ. यहां भारत को 17 साल बाद टी20 में हार का सामना करना पड़ा है. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे ओवर भी नहीं खेले और 18.4 ओवर में 125 रन बनाकर सिमट गई. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में 4 विकेट रहते जीत हासिल कर ली. अब सीरीज का तीसरा टी-20 मैच अब 3 नवंबर को खेला जाएगा.

