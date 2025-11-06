ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथा टी20 आज, 'शतक' जड़कर इतिहास रच देंगे जसप्रीत बुमराह, वर्ल्ड क्रिकेट में बजेगा डंका

Advertisement
India vs Australia 4th T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज यानी 6 नवंबर को क्वींसलैंड के कैरारा ओवल मैदान पर खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा. पांच मैचों की इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज में फिलहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया 1-1 की बराबरी पर हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 06, 2025, 06:36 AM IST
India vs Australia 4th T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज यानी 6 नवंबर को क्वींसलैंड के कैरारा ओवल मैदान पर खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा. पांच मैचों की इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज में फिलहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया 1-1 की बराबरी पर हैं. भारत अगर आज का मैच जीत लेता है, तो वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में 2-1 से अजेय बढ़त बना लेगा. 

'शतक' जड़कर इतिहास रच देंगे जसप्रीत बुमराह

भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान एक प्रचंड रिकॉर्ड बना देंगे. जसप्रीत बुमराह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अनोखा शतक लगाएंगे. दरअसल, जसप्रीत बुमराह अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में 2 विकेट हासिल कर लेते हैं तो वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेटों का शतक लगा देंगे. जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए 78 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 98 विकेट हासिल किए हैं. जसप्रीत बुमराह फिलहाल भारत के लिए सबसे ज्यादा T20I विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर आते हैं.

अर्शदीप की बराबरी करने का मौका

भारत के लिए सबसे ज्यादा T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज अर्शदीप सिंह है. अर्शदीप सिंह ने फिलहाल भारत के लिए 66 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 104 विकेट हासिल किए हैं. जसप्रीत बुमराह अगर T20I में विकेटों का शतक पूरा करते हैं, तो वह अपने साथी खिलाड़ी अर्शदीप सिंह की बराबरी कर लेंगे. जसप्रीत बुमराह हर मुश्किल हालात में भारत के लिए विकेट निकालने में भी माहिर हैं. जसप्रीत बुमराह ने अभी तक भारत के लिए 78 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 18.02 की औसत से 98 विकेट झटके हैं. भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या भी 100 T20I विकेट लेने के करीब हैं. हार्दिक ने 120 T20I मैचों में 98 विकेट लिए हैं. हार्दिक ऑस्ट्रेलियाई टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं हैं.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

1. अर्शदीप सिंह - 104 विकेट

2. जसप्रीत बुमराह - 98 विकेट

3. हार्दिक पांड्या - 98 विकेट

4. युजवेंद्र चहल - 96 विकेट

5. भुवनेश्वर कुमार - 90 विकेट

