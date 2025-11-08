IND vs AUS: ब्रिस्बेन में इस अजीबोगरीब घटना के कारण रुका मैच, जरा सी लापरवाही ले सकती है जान

Australia vs India 5th T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में पांचवें टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली है. आसमान में बिजलियां कड़कने के कारण मैच को अचानक रोकना पड़ा है. द गाबा में लगी बड़ी स्क्रीन पर दर्शकों को 'खराब मौसम' की चेतावनी दी गई और कहा गया कि खुले इलाकों में रहना असुरक्षित है. ब्रिस्बेन के स्टेडियम में स्टैंड के निचले हिस्से को खाली कर दिया गया और दर्शक किसी सुरक्षित जगह पर शरण लेने के लिए इधर-उधर भटकते दिखाई दिए.

अजीबोगरीब घटना के कारण रुका मैच

ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में शनिवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 मैच को खराब मौसम के कारण रोकना पड़ा, जिसके बाद अंपायरों और खिलाड़ियों को मैदान से बाहर जाना पड़ा. खेल रुकने तक भारत ने 4.5 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 52 रन बना लिए थे. अभिषेक शर्मा (23 रन) और शुभमन गिल (29 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. भारत की पारी के पांचवें ओवर के दौरान ही ग्राउंड स्टाफ ने मैदानी अंपायरों को अलर्ट जारी कर खिलाड़ियों को तुरंत मैदान से बाहर ले जाने को कहा.

जरा सी लापरवाही ले सकती है जान

बता दें कि दर्शकों और खिलाड़ियों की जान को ध्यान में रखते हुए मैच अधिकारियों ने तुरंत ब्रिस्बेन का गाबा मैदान खाली करवा दिया. अगर खुले मैदान में किसी खिलाड़ी या दर्शक पर बिजली गिर गई होती तो उसकी जान को खतरा हो सकता था. भारतीय पारी के पांचवें ओवर में जब मैच रोका गया तो उस वक्त बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन आसमान में बिजलियां कड़क रही थी. इसके बाद ग्राउंड स्टाफ ने तुरंत पिच और मैदान को कवर किया.

दिन में तेज बिजली गिरी

कमेंट्री बॉक्स में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने कहा कि एक तेज तूफान गाबा और ब्रिस्बेन की ओर बढ़ रहा था और इसीलिए खेल को रोक दिया गया और खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम के अंदर जाने को कहा गया. मैथ्यू हेडन ने यह भी बताया कि ब्रिस्बेन में क्रिकेट के मैदान के पास एक फुटबॉल का मैच दिन में तेज बिजली गिरने के कारण एक घंटा देरी से शुरू हुआ. बिजली कड़कने के कारण मैच अधिकारी तुरंत हरकत में आए और दर्शकों को मैदान छोड़कर अंदर जाने के लिए कह दिया.

बिजली गिरने से हुई थी एक खिलाड़ी की मौत

पिछले साल फरवरी 2024 में बिजली गिरने की वजह से एक फुटबॉलर की मौत हो गई थी. इंडोनेशिया में 10 फरवरी 2024 को एफसी बैनडुंग और एफबीआई शुबैंग के बीच एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेला जा रहा था. यह मैच इंडोनेशिया के वेस्ट जावा के सिलिवांगी स्टेडियम में खेला जा रहा था. लाइव मैच के दौरान अचानक से आसमान से एक ऐसी आफत आई जिसने हर किसी को दहला दिया. मैच खेल रहे एक फुटबॉलर पर अचानक आसमान से बिजली गिर गई.

बिजली गिरते ही हुआ धमाका

खिलाड़ी पर अचानक तेज रोशनी के साथ आसमानी बिजली गिरी जिसे देखकर ऐसा लगा कि कोई धमाका हुआ है. फुटबॉलर पर बिजली गिरते ही उस एरिया में जोरदार धमाका होता है और आग भी निकलती दिखाई देती है. खुद से बिजली के टकराते ही अचानक वह खिलाड़ी जमीन पर गिर गया. मैदान पर मैच खेल रहे अन्य खिलाड़ी भी अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर लेट गए और इधर-उधर भागने लगे. जिस खिलाड़ी पर बिजली गिरी थी उसे तुरंत स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया जाता है. कुछ देर तक इस खिलाड़ी की सांसें भी चल रही थी, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले रास्ते में ही वह खिलाड़ी दम तोड़ देता है. अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टर्स भी उस खिलाड़ी को मृत घोषित कर देते हैं.