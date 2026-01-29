Advertisement
trendingNow13090880
Hindi Newsक्रिकेटपाकिस्तान ने 2650 दिनों बाद ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हराया, सैम अयूब रहे मैच के हीरो

पाकिस्तान ने 2650 दिनों बाद ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हराया, सैम अयूब रहे मैच के हीरो

पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जीत का लंबा इंतजार गुरुवार रात लाहौर में खत्म हुआ, जब सलमान अली आगा की अगुवाई वाली मेजबान टीम ने तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में 22 रनों से जीत हासिल की. आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप से ठीक एक सप्ताह पहले सीरीज की शुरुआत शानदार तरीके से की टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने उन्हें शुरुआत में ही दबाव में डाल दिया.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 29, 2026, 09:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pakistan vs Australia
Pakistan vs Australia

पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जीत का लंबा इंतजार गुरुवार रात लाहौर में खत्म हुआ, जब सलमान अली आगा की अगुवाई वाली मेजबान टीम ने तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में 22 रनों से जीत हासिल की. ​​गद्दाफी स्टेडियम में खचाखच भरे स्टेडियम में साइम अयूब ने अहम भूमिका निभाई.पाकिस्तान ने आखिरी बार 2,650 दिनों बाद पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया था. रोशनी में और घरेलू मैदान पर खेलते हुए, उन्होंने आखिरकार इस सिलसिले को तोड़ते हुए 1-0 की बढ़त बना ली और आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप से ठीक एक सप्ताह पहले सीरीज की शुरुआत शानदार तरीके से की टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने उन्हें शुरुआत में ही दबाव में डाल दिया.

पाकिस्तान की खराब बल्लेबाजी
पावरप्ले में विकेट गिरने के साथ ही पारी को स्थिरता की जरूरत थी, जो सैम और कप्तान सलमान अली आगा ने प्रदान की. दोनों ने धैर्य और स्पष्टता के साथ बल्लेबाजी करते हुए बिना घबराए पारी को संभाला और तेज दौड़ और सटीक शॉट्स के दम पर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे. उनकी 74 रन की साझेदारी ने पाकिस्तान की पारी को मजबूती दी. सैम ने 40 रन और सलमान ने 39 रन बनाए और आधे ओवर तक पाकिस्तान 92 रन पर 3 विकेट के साथ अच्छी स्थिति में था और एक मजबूत स्कोर की ओर बढ़ता दिख रहा था. हालांकि, दूसरा आधा ओवर अधिक कठिन साबित हुआ. 

ऑस्ट्रेलिया को 169 रनों का लक्ष्य
ऑस्ट्रेलिया ने अपनी गेंदबाजी को और भी कस दिया और एडम ज़म्पा ने लगातार टर्न और नियंत्रण हासिल करते हुए पाकिस्तान के मध्य क्रम को कमजोर कर दिया. पाकिस्तान लय हासिल करने के लिए संघर्ष करता रहा और लगातार विकेट गिरते रहे. जम्पा ने 24 रन देकर 4 विकेट लिए. मेजबान टीम अंतिम 10 ओवरों में केवल 76 रन ही बना सकी और 168 रन पर 8 विकेट के साथ पारी समाप्त की.

Add Zee News as a Preferred Source

फ्लॉप रहे कंगारु
ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान ट्रैविस हेड की अगुवाई में आक्रामक शुरुआत की, जिन्होंने पहले ओवर से ही आक्रमण शुरू कर दिया। पाकिस्तान को शीघ्र जवाब की जरूरत थी, और यह जवाब साइम ने दिया, जिन्होंने दो विकेट लेकर दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट कर ऑस्ट्रेलिया की प्रगति पर रोक लगा दी। इन सफलताओं ने मैच का रुख बदल दिया और घरेलू टीम को फिर से नियंत्रण में ला दिया.मैट रेनशॉ और कैमरन ग्रीन ने सतर्क रुख अपनाते हुए लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश की। उनकी साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया को कुछ उम्मीद जगाई, लेकिन पाकिस्तान की फील्डिंग में सतर्कता बनी रही. सलमान आगा की शानदार गेंदबाजी के चलते रेनशॉ पारी के आधे से ठीक पहले रन आउट हो गए, जिससे मैच का रुख पाकिस्तान के पक्ष में और भी झुक गया.

2650 दिनों बाद मिली हार
पाकिस्तान के स्पिनरों के आक्रामक रुख के साथ दबाव बढ़ता गया. अबरार अहमद ने नियंत्रित और विविधता पूर्ण गेंदबाजी करते हुए कूपर कॉनॉली को आउट किया और रन रेट को नियंत्रण में रखा. इसके बाद एक और रन आउट हुआ, जिससे ऑस्ट्रेलिया की निर्भरता ग्रीन पर बढ़ती चली गई, जिन्होंने आवश्यक रनों और शेष गेंदों के बीच बढ़ते अंतर के बावजूद संघर्ष जारी रखा.13वें ओवर में ग्रीन का आउट होना निर्णायक साबित हुआ. अपनी आखिरी बड़ी चुनौती के खत्म होते ही, ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन लगातार गिरता चला गया और पाकिस्तान की रणनीति के चलते नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे. सैम और अबरार ने दो-दो विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया 146 रन पर 8 विकेट पर सिमट गई.

ये भी पढे़ं: पाकिस्तान के पास Car भी नहीं? T20 सीरीज से पहले शर्मसार हुए मिशेल मार्श, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Saim AyubAustralia vs Pakistan

Trending news

फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
Telangana NEWS
फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
Zee Entertainment UK
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
World News
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
ajit pawar death
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
Tamil Nadu politics
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
PM Modi
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
UGC Guidelines
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
Shashi Tharoor
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
West Bengal news
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत