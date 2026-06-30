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महिला टी20 वर्ल्ड कप: कंगारू टीम का दबदबा, वेस्टइंडीज को रौंदकर आठवीं बार फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया

Women's T20 World Cup Australia vs West Indies: ऑस्ट्रेलिया ने बेथ मूनी के नाबाद 61 रन और एश्ले गार्डनर के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत वेस्टइंडीज को हरा दिया. उसने 8 विकेट से मैच को जीतकर महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्थान पक्का कर लिया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 30, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:38 PM IST
महिला टी20 वर्ल्ड कप: कंगारू टीम का दबदबा, वेस्टइंडीज को रौंदकर आठवीं बार फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया
Image Credit: ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को टी20 वर्ल्ड कप में हराया. Picture Credit: AP/AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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