महिला टी20 वर्ल्ड कप: कंगारू टीम का दबदबा, वेस्टइंडीज को रौंदकर आठवीं बार फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया

Women's T20 World Cup Australia vs West Indies: ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हराकर महिला टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आसानी से स्थान पक्का कर लिया है. लंदन के केनिंग्टन ओवल में खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में 126 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने महज 13 ओवरों में ही जीत हासिल कर ली. इस शानदार जीत का श्रेय बेथ मूनी को जाता है, जिन्होंने 36 गेंदों पर नाबाद 61 रनों की आक्रामक पारी खेली.
मैच की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने बेहद अनुशासित प्रदर्शन किया और वेस्टइंडीज को शुरू से ही बांधे रखा, जिससे कैरेबियाई टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर केवल 125 रन ही बना सकी. ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी मोलिनक्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. एश्ले गार्डनर सबसे सफल गेंदबाज रहीं, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 2 विकेट झटके. वेस्टइंडीज की ओर से उनकी कप्तान हेली मैथ्यूज ने सर्वाधिक 30 रन बनाए.
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— ICC (@ICC) June 30, 2026
इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने आठवीं बार टी20 विश्व कप के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है. जीत के दौरान 42 गेंदें शेष रहना महिला टी20 वर्ल्ड कप के किसी भी सेमीफाइनल या फाइनल मैच के इतिहास में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड है. इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ही नाम था, जब उन्होंने 2014 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 29 गेंदें शेष रहते जीत दर्ज की थी. हेड-टू-हेड मुकाबलों में भी ऑस्ट्रेलिया अब वेस्टइंडीज से 18-2 से आगे है.
एश्ले गार्डनर को उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया, जो उनका नॉकआउट मैचों (सेमीफाइनल/फाइनल) में तीसरा ऐसा पुरस्कार है और यह किसी भी खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक है. दूसरी ओर, वेस्टइंडीज के लिए यह सात सेमीफाइनल मैचों में छठी हार थी. ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की गहराई और दबाव में खेलने की क्षमता ने उन्हें एक बार फिर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में स्थापित कर दिया है. 2009 के बाद से ऑस्ट्रेलिया केवल तीन बार बड़े आईसीसी टूर्नामेंटों के फाइनल में पहुंचने से चूका है, जो उनकी निरंतरता को दिखाता है.