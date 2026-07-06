टी20 वर्ल्ड कप जीतकर मालामाल हुई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड पर भी पैसों की बारिश, ICC ने दी करोड़ों की प्राइज मनी

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेट से शानदार जीत हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड सातवीं बार खिताब अपने नाम कर लिया है. रविवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए इस मैच में बेथ मूनी और फोएबे लिचफील्ड के बीच शतकीय पार्टनरशिप का जीत में अहम योगदान रहा. इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने साल 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 में ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया था, जबकि इंग्लैंड की टीम साल 2009 में इकलौती बार चैंपियन बनी थी.
ऑस्ट्रेलिया को विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताने में सलामी बल्लेबाज बेथ मूनी का अहम योगदान रहा. फाइनल मैच में 49 गेंदों में 10 चौकों के साथ 64 रन की पारी खेलने वाली बेथ मूनी को 'प्लेयर ऑफ द मैच' और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया. बेथ मूनी ने इस एडिशन के 7 मुकाबलों में 47.60 की औसत के साथ 238 रन बनाए. इसके अलावा, 5 कैच भी लपके. वह सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे पायदान पर रहीं.
लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीतने के बाद वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टीम पर पैसों की जबरदस्त बरसात हुई. सिर्फ इतना ही नहीं फाइनल में हारने वाली टीम यानी उपविजेता इंग्लैंड को भी मोटी रकम मिली है. विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने वाली चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया को चमचमाती ट्रॉफी के अलावा 2.34 मिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 22 करोड़ रुपये मिले हैं. विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में हारने वाली टीम यानी उपविजेता इंग्लैंड को 1.17 मिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 11 करोड़ रुपये मिले हैं.
विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमें वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका को समान रूप से 6.7 लाख यूएस डॉलर यानी करीब 6.29 करोड़ रुपये मिले हैं. इसके अलावा, विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट स्टेज का सफर तय न कर पाने वाली कुल 8 टीमों में से हर टीम को कम से कम 2.5 लाख यूएस डॉलर यानी करीब 2.35 करोड़ रुपये मिले हैं. भारत को भी करीब 2.35 करोड़ रुपये से संतोष करना पड़ा है. हर टीम को ग्रुप-स्टेज में हर जीत के लिए 31,154 यूएस डॉलर यानी करीब 29 लाख रुपये मिले हैं.
विनर टीम (ऑस्ट्रेलिया) - लगभग 22 करोड़ रुपये
रनर्स-अप टीम (इंग्लैंड) - लगभग 11 करोड़ रुपये
पहले सेमीफाइनल में हारने वाली टीम (वेस्टइंडीज) - करीब 6.29 करोड़ रुपये
दूसरे सेमीफाइनल में हारने वाली टीम (साउथ अफ्रीका) - करीब 6.29 करोड़ रुपये