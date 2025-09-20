IND W vs AUS W: 1 रन से इतिहास रचने से चूकी ऑस्ट्रेलिया, 412 रन बनाकर भी रहेगी ये कसक
Advertisement
trendingNow12930108
Hindi Newsक्रिकेट

IND W vs AUS W: 1 रन से इतिहास रचने से चूकी ऑस्ट्रेलिया, 412 रन बनाकर भी रहेगी ये कसक

IND W vs AUS W: भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में हारने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरे मुकाबले में लाज बचाने उतरी. इस मैच में इस टीम के टॉप ऑर्डर ने भारतीय गेंदबाजों को नाको चने चबवा दिए. बेथ मूनी की रिकॉर्डतोड़ सेंचुरी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पर 412 रन टांगे, लेकिन इसके बावजूद एक कसक रह गई. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 20, 2025, 05:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND W vs AUS W
IND W vs AUS W

IND W vs AUS W: भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में हारने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरे मुकाबले में लाज बचाने उतरी. इस मैच में इस टीम के टॉप ऑर्डर ने भारतीय गेंदबाजों को नाको चने चबवा दिए. बेथ मूनी की रिकॉर्डतोड़ सेंचुरी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पर 412 रन टांगे, लेकिन इसके बावजूद एक कसक रह गई. ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम इतिहास रचने से महज 1 रन से चूकी. टीम के 5 बल्लेबाजों ने मिलकर ही 356 रन ठोक दिए. जिसमें बेथ मूनी की पारी बेस्ट साबित हुई. 

ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी चुनी. मैदान पर उतरते ही कंगारू टीम भारत पर हावी हो गई. सलामी बल्लेबाज और कप्तान एलिसा हीली भले ही 30 बनाकर आउट हुईं, लेकिन दूसरे छोर पर जॉर्जिया वॉल ने खूंटा गाड़ लिया.  उन्होंने 81 रन की पारी खेली. इसके बाद एलिस पेरी और बेथ मूनी ने भी यही रुख अपनाया. 

Add Zee News as a Preferred Source

5 बल्लेबाजों के 356 रन

ऑस्ट्रेलिया की 5 बल्लेबाजों ने मिलकर ही 356 रन ठोक डाले. बेथ मूनी ने महज 75 गेंद में 23 चौकों और एक छक्के की मदद से 138 रन की पारी खेली. एलिस पेरी ने 68 रन ठोके. वहीं, एश्ले गार्डनर ने 39 रन की पारी खेलकर टीम को 400 के आंकड़े के पार पहुंचा दिया. इन 5 बल्लेबाजों ने मिलकर ही 356 रन ठोक डाले. ऑस्ट्रेलिया की टीम बोर्ड पर 112 रन टांगने में कामयाब हुई. 

ये भी पढे़ं.. IND W vs AUS W: 'DO or DIE' मैच में हार के गम के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया दम, फिर बना सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड

इतिहास रचने से 1 रन से चूकी ऑस्ट्रेलिया

भारतीय महिलाओं के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने पुरानी भड़ास निकाल ली. पिछले साल कंगारू टीम भारत के खिलाफ 400 रन ठोकने से महज 29 रन से चूकी थी और बोर्ड पर 300 रन लगाए थे. इस बार ऑस्ट्रेलिया ऐसी पहली टीम साबित हुई जिसने भारतीय महिलाओं के खिलाफ 400 का आंकड़ा वनडे में छुआ है. लेकिन 412 रन बनाने के बावजूद कंगारू टीम हाईएस्ट वनडे टोटल के अपने रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब नहीं हुई है. 28 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने डेन विमेन्स के खिलाफ भी 412 रन ठोके थे. यदि भारत के खिलाफ मैच में 1 रन और बनता तो कंगारू टीम 28 साल पुराना अपना रिकॉर्ड तोड़ सकती थी.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND W VS AUS W

Trending news

भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
H-1B visa fee hike
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
Karnataka Temple Fee Hike
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
Golgappe
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
Chewing Gum
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
NH48 traffic jam
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
PM Modi
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
Bullet train
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
amaravati news
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
Muslim personal law marriage
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
PM Modi Bhavnagar Visit
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
;