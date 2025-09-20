IND W vs AUS W: 1 रन से इतिहास रचने से चूकी ऑस्ट्रेलिया, 412 रन बनाकर भी रहेगी ये कसक

IND W vs AUS W: भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में हारने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरे मुकाबले में लाज बचाने उतरी. इस मैच में इस टीम के टॉप ऑर्डर ने भारतीय गेंदबाजों को नाको चने चबवा दिए. बेथ मूनी की रिकॉर्डतोड़ सेंचुरी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पर 412 रन टांगे, लेकिन इसके बावजूद एक कसक रह गई. ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम इतिहास रचने से महज 1 रन से चूकी. टीम के 5 बल्लेबाजों ने मिलकर ही 356 रन ठोक दिए. जिसमें बेथ मूनी की पारी बेस्ट साबित हुई.

ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी चुनी. मैदान पर उतरते ही कंगारू टीम भारत पर हावी हो गई. सलामी बल्लेबाज और कप्तान एलिसा हीली भले ही 30 बनाकर आउट हुईं, लेकिन दूसरे छोर पर जॉर्जिया वॉल ने खूंटा गाड़ लिया. उन्होंने 81 रन की पारी खेली. इसके बाद एलिस पेरी और बेथ मूनी ने भी यही रुख अपनाया.

5 बल्लेबाजों के 356 रन

ऑस्ट्रेलिया की 5 बल्लेबाजों ने मिलकर ही 356 रन ठोक डाले. बेथ मूनी ने महज 75 गेंद में 23 चौकों और एक छक्के की मदद से 138 रन की पारी खेली. एलिस पेरी ने 68 रन ठोके. वहीं, एश्ले गार्डनर ने 39 रन की पारी खेलकर टीम को 400 के आंकड़े के पार पहुंचा दिया. इन 5 बल्लेबाजों ने मिलकर ही 356 रन ठोक डाले. ऑस्ट्रेलिया की टीम बोर्ड पर 112 रन टांगने में कामयाब हुई.

इतिहास रचने से 1 रन से चूकी ऑस्ट्रेलिया

भारतीय महिलाओं के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने पुरानी भड़ास निकाल ली. पिछले साल कंगारू टीम भारत के खिलाफ 400 रन ठोकने से महज 29 रन से चूकी थी और बोर्ड पर 300 रन लगाए थे. इस बार ऑस्ट्रेलिया ऐसी पहली टीम साबित हुई जिसने भारतीय महिलाओं के खिलाफ 400 का आंकड़ा वनडे में छुआ है. लेकिन 412 रन बनाने के बावजूद कंगारू टीम हाईएस्ट वनडे टोटल के अपने रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब नहीं हुई है. 28 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने डेन विमेन्स के खिलाफ भी 412 रन ठोके थे. यदि भारत के खिलाफ मैच में 1 रन और बनता तो कंगारू टीम 28 साल पुराना अपना रिकॉर्ड तोड़ सकती थी.