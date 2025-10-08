पाकिस्तान का बेड़ा गर्क... Asia Cup के बाद फिर हार की हैट्रिक, बेथ मूनी ने बुरी तरह धोया

ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच विमेंस वर्ल्ड कप का 9वां मुकाबला खेला गया.ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रनों से करारी शिकस्त दी. जीत की हीरो रही ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी. उन्हें इस प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.
ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच विमेंस वर्ल्ड कप का 9वां मुकाबला खेला गया.ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रनों से करारी शिकस्त दी. यह मुकाबला श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया. पाकिस्तान का खराब प्रदर्शन जारी रहा और टूर्नामेंट में यह उनकी तीसरी हार रही. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेथ मूनी ने शानदार शतकीय पारी खेली. उनकी धमाकेदार पारी की बदौलत कंगारू टीम 222 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही. जवाब में पाकिस्तान महज 114 रन बना सकी और ये मुकाबला 107 रनों के भारी अंतर से हार गई. जीत की हीरो रहीं ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी. उन्हें इस प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.
बेथ मूनी का शतक
पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. वह काफी हद तक सही भी साबित होता दिखा. बल्लेबाजी करने उतरी कंगारू टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. लगातार गिरते विकेट से एक समय ऑस्ट्रेलिया के 76 रनों पर 7 विकेट हो गए थे, लेकिन एक छोर पर बेथ मूनी टिकी रही. उन्होंने 114 गेंदों में 109 रनों की शानदार पारी खेल. टीम के लड़खड़ाते स्कोर को संभाला. आखिर में अलाना किंग ने 49 गेंदों का सामना करते हुए 51 रनों की पारी खेल टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.
बल्लेबाजी बनी हार की वजह
222 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहद ही खराब रही. उनके ज्यादातर बल्लेबाज दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू सकीं. सिद्रा अमीन को छोड़कर कोई बल्लेबाज नहीं चल सका. उन्होंने अकेले 52 गेंदों में 35 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन उनका साथ किसी भी बल्लेबाज ने नहीं दिया. नतीजन पाकिस्तान की पूरी पारी महज 114 रनों पर सिमट गई और इसी के साथ वह महिला विश्व कप तीसरा मुकाबला हार चुकी है.
पाक की लगातार तीसरी हार
पहले बांग्लादेश से बुरी तरह हार. फिर भारतीय टीम से 12 वीं बार वनडे मुकाबले में हार. अब आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट की तीसरी हार मिली है. इसी के साथ पाकिस्तान प्वाइंट्स टेबल में निचले पायदान पर जा चुकी है. अगर पाकिस्तान यहां से एक और मुकाबला हारी तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.