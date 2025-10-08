Advertisement
पाकिस्तान का बेड़ा गर्क... Asia Cup के बाद फिर हार की हैट्रिक, बेथ मूनी ने बुरी तरह धोया

ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच विमेंस वर्ल्ड कप का 9वां मुकाबला खेला गया.ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रनों से करारी शिकस्त दी. जीत की हीरो रही ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी. उन्हें इस प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 08, 2025, 09:49 PM IST
Australia women
Australia women
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Australia Women

