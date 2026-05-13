टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, 6 बार की चैंपियन का खौफनाक रूप! देखें किसे मिला मौका

Australia Women Squad T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान हो गया है. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सोफी मोलिनक्स को फिटनेस टेस्ट में पास कर दिया गया है. 28 वर्षीय यह ऑलराउंडर इंग्लैंड में होने वाले टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगी. इसमें उप-कप्तान एश गार्डनर और ताहलिया मैकग्राथ उनकी सहायता करेंगी. तेज गेंदबाज लूसी हैमिल्टन को उनके पहले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए चुना गया है.

छह बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की नजरें 2024 के सेमीफाइनल में हारने के बाद फिर से विश्व कप का खिताब हासिल करने पर हैं. ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड और ग्रेस हैरिस की भी टीम में वापसी हुई है, जिन्हें मार्च में वेस्टइंडीज दौरे के लिए क्रमशः आराम दिया गया था और टीम से बाहर रखा गया था.

मोलिनक्स की कप्तानी का सफर कैसा रहा?

मोलिनक्स को जनवरी में सेवानिवृत्त एलिसा हीली की जगह ऑस्ट्रेलिया का कप्तान नियुक्त किया गया था. चोटों से घिरे करियर के कारण उनका चयन एक सरप्राइज माना गया था. कैरेबियन दौरे से पहले उनकी पीठ में चोट लग गई थी, जहाँ उन्होंने केवल एक बल्लेबाज के रूप में खेला था. ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ता शॉन फ्लेगलर ने स्पष्ट किया था कि मोलिनक्स को विश्व कप के लिए केवल बल्लेबाजी वाली भूमिका के लिए नहीं चुना जाता.

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डार्सी ब्राउन को टीम से बाहर क्यों किया गया?

टीम की घोषणा पर फ्लेगलर ने कहा कि सोफी ने कप्तान के रूप में अपनी छाप छोड़ी है और टीमके साथ एक मजबूत संबंध बनाया है. उन्होंने यह भी बताया कि डार्सी ब्राउन का बाहर होना दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन यह निर्णय इंग्लैंड की परिस्थितियों और टीम के संतुलन को देखते हुए लिया गया है. टीम में छह दाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के विकल्प होने के कारण, चयनकर्ताओं ने बाएं हाथ की तेज गेंदबाज लूसी हैमिल्टन को प्राथमिकता दी जो कुछ अलग विकल्प देती हैं.

ऑस्ट्रेलिया का पहला मुकाबला कब है?

मोलिनक्स की टीम 13 जून को ओल्ड ट्रैफर्ड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना अभियान शुरू करने से पहले दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ वॉर्म-अप मैच खेलेगी. इसके बाद टीम 17 जून को बांग्लादेश, 20 जून को नीदरलैंड, 23 जून को पाकिस्तान, 28 जून को भारत से खेलेगी.

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टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

सोफी मोलिनक्स (कप्तान), निकोला केरी, एश गार्डनर, किम गर्थ, लूसी हैमिल्टन, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, फोबे लिचफील्ड, ताहलिया मैक्ग्रा, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शुट्ट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वारेहम.

ट्रैवलिंग रिजर्व: ताहलिया विल्सन.