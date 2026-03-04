India vs Australia Women: तेज गेंदबाज बाहर, टीम इंडिया में 22 साल की खिलाड़ी ने अचानक मारी एंट्री

India vs Australia Women: इन दिनों जहां भारत में टी20 विश्व कप 2026 की धूम है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में भारत की महिला टीम दौरे पर है. टी20 और वनडे सीरीज के बाद अब एकमात्र टेस्ट की बारी है, जो 6 मार्च से पर्थ में शुरू होने वाला है. इस मुकाबले से ठीक पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि टीम की स्टार तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर इस एकमात्र टेस्ट मैच से बाहर हो गई हैं. रेणुका आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में खेलती नजर आई थीं. इससे पहले उन्होंने तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय और दो वनडे मैच खेले थे, लेकिन अब उन्हें आराम दिया गया है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि रेणुका ठाकुर पर्थ के वाका मैदान पर होने वाले पिंक बॉल टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी. बोर्ड ने बताया कि उनके वर्कलोड को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए उन्हें आराम देने की सलाह दी गई है. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी फिटनेस पर लगातार नजर रखेगी. उनकी जगह काश्वी गौतम को टीम में शामिल किया गया है. काश्वी मौजूदा मल्टी-फॉर्मेट सीरीज में वनडे टीम का भी हिस्सा रही हैं.

6 वनडे खेल चुकी हैं काशवी

दाएं हाथ की युवा ऑलराउंडर काश्वी गौतम की उम्र अभी 22 साल है. WPL 2026 में उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी. वह अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया की तरफ से सिर्फ 6 वनडे मैच खेल चुकी हैं, जिनमें 3 विकेट लिए हैं. अगर उन्हें टेस्ट में मौका मिला तो यह उनका डेब्यू टेस्ट होगा. काश्वी बल्लेबाजी में भी निचले क्रम में अहम योगदान दे सकती हैं, जिसका टीम इंडिया को इस मैच में फायदा हो सकता है.

टी20 सीरीज जीती, वनडे में मिली हार

ऑस्ट्रेलिया टूर पर भारतीय टीम ने टी20 सीरीज 2-1 से जीती, लेकिन वनडे सीरीज में उसे 3-0 से करारी हार मिली. इस सीरीज को जीतकर कंगारू टीम ने वनडे में अपना हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 50-12 तक पहुंचा दिया है. वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज खिलाड़ी एलिसा हीली के करियर की आखिरी सीरीज रही. उन्होंने अपने आखिरी इंटरनेशनल वनडे में भारत के खिलाफ 158 रन की ऐतिहासिक पारी खेली. उन्होंने अपने करियर के कुल 3777 रन में से 971 रन भारत के खिलाफ ही बनाए हैं, जिसमें 3 शतक शामिल हैं. भारत के खिलाफ उनका औसत 46 का रहा है.

एकमात्र टेस्ट के लिए भारत महिला टेस्ट टीम

स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, वैष्णवी शर्मा, सयाली सतघरे, ऋचा घोष, उमा छेत्री, क्रांति गौड़ और काश्वी गौतम.

