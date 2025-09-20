IND W vs AUS W: 'DO or DIE' मैच में हार के गम के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया दम, फिर बना सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड
IND W vs AUS W: 'DO or DIE' मैच में हार के गम के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया दम, फिर बना सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड

IND W vs AUS W: ऑस्ट्रेलिया जैसी धांसू टीम को भारतीय महिलाओं ने वनडे सीरीज में पापड़ बेलने पर मजबूर कर दिया. पिछले मुकाबले में टीम इंडिया ने रिकॉर्डतोड़ जीत दर्ज की. जिसमें स्मृति मंधाना का भारतीय महिलाओं की तरफ से रिकॉर्डतोड़ शतक शामिल था. अब करो या मरो के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने दम दिखा दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 20, 2025, 04:55 PM IST
Beth mooney
Beth mooney

IND W vs AUS W: ऑस्ट्रेलिया जैसी धांसू टीम को भारतीय महिलाओं ने वनडे सीरीज में पापड़ बेलने पर मजबूर कर दिया. पिछले मुकाबले में टीम इंडिया ने रिकॉर्डतोड़ जीत दर्ज की. जिसमें स्मृति मंधाना का भारतीय महिलाओं की तरफ से रिकॉर्डतोड़ शतक शामिल था. अब करो या मरो के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने दम दिखा दिया है. ऑस्ट्रेलिया की धांसू बल्लेबाज बेथ मूनी ने महिला वनडे इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक देखने को मिला. 

ऑस्ट्रेलिया ने चुनी थी बल्लेबाजी

भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. कंगारू टीम ने इस मैच में धमाकेदार अंदाज में आजाद किया. सलामी बल्लेबाज जॉर्जिया वॉल ने 81 रन की पारी खेली, उनका शिकार शतक से पहले स्नेह राणा ने कर दिया. कप्तान एलिसा हीली 30 रन बनाकर आउट हो गईं.

मूनी और पेरी ने किया धमाल

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेथ मूनी ने रिकॉर्डतोड़ सेंचुरी ठोकी. उन्होंने महज 57 गेंद में शतक पूरा किया. वनडे इतिहास का यह दूसरा सबसे तेज शतक साबित हुआ. वहीं, एलिस पेरी ने भी तूफानी बल्लेबाजी की. हालांकि, 68 रन बनाकर पेरी अपना विकेट गंवा बैठी. बेथ मूनी का शतक के बाद भी बल्ले से हल्ला मचाती रहीं. उन्होंने टीम के स्कोर को 400 के करीब पहुंचा दिया.

ये भी पढे़ं.. 160 का स्ट्राइक रेट, फिर भी एशिया कप टीम में जगह नहीं! यशस्वी का सेलेक्टर्स पर बयान; बोले - मुझे पता है कि मेरा...

हाईएस्ट टोटल की लिस्ट में आएगा ऑस्ट्रेलिया

वनडे के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट टोटल 412 रन है, लेकिन इस मैच में यह टूटता नजर आ रहा है. 45 ओवर से पहले ही कंगारू टीम ने 378 रन का आंकड़ा छू लिया. खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया को अपना बेस्ट टोटल का रिकॉर्ड बनाने के लिए महज 33 रन की दरकार है. बेथ मूनी 150 के करीब नाबाद हैं.

