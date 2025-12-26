क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 में होगी पैट कमिंस की एंट्री? खूंखार तेज गेंदबाज ने राज के ऊपर से उठा दिया पर्दा

ऑस्ट्रेलिया के खूंखार तेज गेंदबाज और वर्ल्ड कप विजेता कप्तान पैट कमिंस ने अब उस राज के ऊपर से कुछ हद तक पर्दा उठा दिया है कि वह भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलेंगे या नहीं. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा. पैट कमिंस ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में तीसरा एशेज टेस्ट मैच खेला था. इस टेस्ट मैच के जरिए पैट कमिंस ने लगभग 5 महीने बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी की थी. पैट कमिंस ने इस टेस्ट मैच में 19 रन बनाने के अलावा 6 विकेट भी झटके.

क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 में होगी पैट कमिंस की एंट्री?

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ, ब्रिस्बेन और एडिलेड में शुरुआत के लगातार 3 टेस्ट मैच जीतकर इस एशेज सीरीज पर पहले ही कब्जा जमा लिया है. ऑस्ट्रेलिया की टीम इस सीरीज में 3-0 से आगे चल रही है. पैट कमिंस ने अब खुद को फिट रखने के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले थोड़ा आराम करने का फैसला किया है. पैट कमिंस की नजर अब अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी पर है.

खूंखार तेज गेंदबाज ने राज के ऊपर से उठा दिया पर्दा

मेलबर्न में शुक्रवार से शुरू हुए चौथे टेस्ट के दौरान लंच के समय पैट कमिंस ने चैनल 7 पर कहा, 'एडिलेड टेस्ट में इंजरी से बच गया, इसलिए बहुत खुश हूं. पीठ की चोट से उबर रहा था, इसलिए लगातार टेस्ट मैच खेलना काफी रिस्क वाला था. सीरीज हम जीत चुके हैं, इसलिए सीरीज के आखिरी दो टेस्ट से बाहर रहने का निर्णय लिया. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले थोड़ा और रिकवर होना है.' पैट कमिंस का ये बयान इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं.

'अभी तस्वीर काफी धुंधली है'

एशेज के आखिरी दो मैचों से पैट कमिंस के बाहर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के हेड एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने उनके टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने की संभावना पर कहा था कि यह एक असेसमेंट होगा. मुझे लगता है कि किसी समय उसका स्कैन होगा और उनकी पीठ की स्थिति की जानकारी ली जाएगी. इसके बाद उनके खेलने पर फैसला किया जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वह होंगे या नहीं, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता. अभी तस्वीर काफी धुंधली है. हालांकि हमें उम्मीद है.'