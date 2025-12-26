Advertisement
trendingNow13054077
Hindi Newsक्रिकेटक्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 में होगी पैट कमिंस की एंट्री? खूंखार तेज गेंदबाज ने राज के ऊपर से उठा दिया पर्दा

क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 में होगी पैट कमिंस की एंट्री? खूंखार तेज गेंदबाज ने राज के ऊपर से उठा दिया पर्दा

ऑस्ट्रेलिया के खूंखार तेज गेंदबाज और वर्ल्ड कप विजेता कप्तान पैट कमिंस ने अब उस राज के ऊपर से कुछ हद तक पर्दा उठा दिया है कि वह भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलेंगे या नहीं. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 26, 2025, 11:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 में होगी पैट कमिंस की एंट्री? खूंखार तेज गेंदबाज ने राज के ऊपर से उठा दिया पर्दा

ऑस्ट्रेलिया के खूंखार तेज गेंदबाज और वर्ल्ड कप विजेता कप्तान पैट कमिंस ने अब उस राज के ऊपर से कुछ हद तक पर्दा उठा दिया है कि वह भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलेंगे या नहीं. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा. पैट कमिंस ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में तीसरा एशेज टेस्ट मैच खेला था. इस टेस्ट मैच के जरिए पैट कमिंस ने लगभग 5 महीने बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी की थी. पैट कमिंस ने इस टेस्ट मैच में 19 रन बनाने के अलावा 6 विकेट भी झटके.

क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 में होगी पैट कमिंस की एंट्री?

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ, ब्रिस्बेन और एडिलेड में शुरुआत के लगातार 3 टेस्ट मैच जीतकर इस एशेज सीरीज पर पहले ही कब्जा जमा लिया है. ऑस्ट्रेलिया की टीम इस सीरीज में 3-0 से आगे चल रही है. पैट कमिंस ने अब खुद को फिट रखने के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले थोड़ा आराम करने का फैसला किया है. पैट कमिंस की नजर अब अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी पर है.

Add Zee News as a Preferred Source

खूंखार तेज गेंदबाज ने राज के ऊपर से उठा दिया पर्दा

मेलबर्न में शुक्रवार से शुरू हुए चौथे टेस्ट के दौरान लंच के समय पैट कमिंस ने चैनल 7 पर कहा, 'एडिलेड टेस्ट में इंजरी से बच गया, इसलिए बहुत खुश हूं. पीठ की चोट से उबर रहा था, इसलिए लगातार टेस्ट मैच खेलना काफी रिस्क वाला था. सीरीज हम जीत चुके हैं, इसलिए सीरीज के आखिरी दो टेस्ट से बाहर रहने का निर्णय लिया. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले थोड़ा और रिकवर होना है.' पैट कमिंस का ये बयान इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं.

'अभी तस्वीर काफी धुंधली है'

एशेज के आखिरी दो मैचों से पैट कमिंस के बाहर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के हेड एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने उनके टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने की संभावना पर कहा था कि यह एक असेसमेंट होगा. मुझे लगता है कि किसी समय उसका स्कैन होगा और उनकी पीठ की स्थिति की जानकारी ली जाएगी. इसके बाद उनके खेलने पर फैसला किया जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वह होंगे या नहीं, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता. अभी तस्वीर काफी धुंधली है. हालांकि हमें उम्मीद है.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
Jagadish Shettar
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
Saamana
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
bengal elections
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
Telangana NEWS
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
BMC चुनाव में 30% वाला 'ढक्कन' क्या है, गठबंधन के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टियां?
BMC Election 2026
BMC चुनाव में 30% वाला 'ढक्कन' क्या है, गठबंधन के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टियां?
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
Kalka Mail
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
unique bridge
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
Mirwaiz Umar Farooq
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
Telangana NEWS
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या