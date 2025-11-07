पीढ़ी में एक बार...' पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ का सनसनीखेज खुलासा, विराट को लेकर बड़ा बयान

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 की बढ़त ले ली है. कल यानी 6 नवंबर को मेलबर्न में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने 48 रनों से मुकाबला जीतकर अब सीरीज की दावेदार बन चुकी है. इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कप्तान ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है. वह अपने समय के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे हैं. उन्होंने भारत के मौजूदा वनडे क्रिकेट में दिग्गज बल्लेबाज के बारे में खुलासा किया है. उनसे पूछा गया की उन्हें सभी फॉर्मेट में महान खिलाड़ी कौन लगता है. ये सवाल आते ही लोगों के मन में सबसे पहले सचिन तेंदुलकर का नाम आता है. पर उनका जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे.

सचिन नहीं विराट...

सचिन तेंदुलकर वनडे और टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने वनडे और टेस्ट मिलाकर कुल 100 शतक ठोकने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है, लेकिन स्टीव वॉ से जब पूछा गया की वनडे में हमेशा से महानतम खिलाड़ी उन्हें कौन लगता है, तो उन्होंने इसमें सचिन तेंदुलकर नहीं बल्कि विराट कोहली के वनडे का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बताया. उनका मानना है कि विराट ने सीमित ओवर्स में क्रिकेट की एक अलग परिभाषा लिखी. उन्होंने यहां तक कहा कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जो सदी में एक बार आते हैं.

'ऑल टाइम ग्रेट हैं कोहली'

उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा,' विराट कोहली और रोहित दोनों ही ऑल टाइम ग्रेट खिलाड़ी रहे हैं. विराट कोहली हमेशा से अभी तक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं. आप उन्हें हर मैच खेलता देखना चाहते हैं, लेकिन वह हर मैच नहीं खेल सकते हैं.'

'उन्हें खेलते हुए देखना'

स्टीव वॉ ने आगे कहा, ' इस महान खिलाड़ी को खेलता हुआ देखना बेहद ही शानदार अनुभव है. विराट जैसा खिलाड़ी तो किसी पीढ़ी में एक बार पैदा होने वाले खिलाड़ी हैं. अगर आपको मौका मिले तो आप उन्हें खेलते हुए देखना चाहेंगे. '

