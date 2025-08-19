महज 3 ओवर में ठोक दिया था सैकड़ा, ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज ने मचाई थी तबाही, होश उड़ा देंगे आंकड़े
महज 3 ओवर में ठोक दिया था सैकड़ा, ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज ने मचाई थी तबाही, होश उड़ा देंगे आंकड़े

ब्रैडमैन अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं. उन्हें टेस्ट में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है. उन्होंने अपने करियर में एक स्पेशल रिकॉर्ड बनाया था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 19, 2025, 10:35 AM IST
Sir Don bradman
Sir Don bradman

टेस्ट क्रिकेट इतिहास में कई दिग्गज हुए हैं. खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक कारनामा किया है. टेस्ट इतिहास के ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले दिग्गज बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने अपने बल्लेबाजी के दम पर पूरे क्रिकेट जगत पर एक समय में राज किया था. ब्रैडमैन अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं. उन्हें टेस्ट में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है. उन्होंने अपने करियर में एक स्पेशल रिकॉर्ड बनाया था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. हम आपको उस रिकॉर्ड के बारे में यहां बता रहे हैं...

गेंदबाजों के लिए काल

डॉन ब्रैडमैन ने आज से तकरीबन 94 साल पहले ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 3 ओवर में 100 रन बटोरे थे. साल 1931 में ब्लैक हीथ टीम के लिए खेलते हुए सर डॉन ब्रैडमैन ने महज 18 मिनट में शतक ठोक दिया था. वे 30 के दशक में जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते थे उससे अच्छे-अच्छे गेंदबाजों की रूह कांप जाती थी. ब्रैडमैन गेंदबाजों के लिए काल माने जाते थे.

3 ओवर में 100 रन कैसे?

ये उस समय का टेस्ट मैच था, जब 1 ओवर में 8 गेंद फेंकी जाती थी. यानी एक ओवर में 48 रन तक बनाए जा सकते थे. न्यू साउथ वेल्स में खेले जा रहे मैच में ब्रैडमैन ने अपने पहले ही ओवर में 38 रन ठोक दिए थे. हालांकि,  स्थिति यहां तक भी कंट्रोल में थी लेकिन इसके बाद जो हुआ किसी ने सोचा भी नहीं होगा. अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए बिल ब्लैक ने पिछले मैच में ब्रैडमैन को आउट किया था. विरोधी टीम की तरफ से ब्रैडमैन को पोक किए जाने पर उन्होंने इस मैच में बिल ब्लैक के ओवर में 38 रन ठोक दिए. इस ओवर के दौरान उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के जड़े.

पूरा किया था दोहरा शतक

अगले ओवर में एक बार फिर ब्रैडमैन स्ट्राइक पर थे.गेंदबाजी करने आए हॉरी बेकर के इस ओवर में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए लंबे-लंबे छक्के बरसाए. उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के जड़कर 3 ही ओवरों के भीतर शतक ठोक दिया. शतक जड़ने में उन्हें मात्र 18 मिनट का समय लगा. अपनी इस पारी के दौरान ब्रैडमैन ने 256 रन बनाए, जिसमें 29 चौके और 14 छक्के शामिल थे.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

TAGS

legend Sir don bradman

