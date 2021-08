T20I में Australia सबसे कम स्कोर पर ढेर, फैंस बोले-'Bangladesh ने कर दिया खेला'

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम (Australian Cricket Team) को बांग्लादेश ( Bangladesh) के खिलाफ सीरीज के 5वें और आखिरी टी-20 इंटरनेशनल मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. 123 रन के टारगेट को चेज करते हुए पूरी 'कंगारू आर्मी' महज 62 रन पर ऑलआउट हो गई. मीरपुर (Mirpur) के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में बांग्लादेश ने 5 मैचों की टी-20 सीरीज पर 4-1 से कब्जा जमाया.

T20I में AUS का सबसे कम स्कोर

क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में ये ऑस्ट्रेलिया (Australia) का न्यूनतम स्कोर है. ये पहला ऐसा मौका है जब कंगारुओं ने बांग्लादेश (Bangladesh) के खिलाफ कोई टी-20 सीरीज जीती है. हालांकि इस टूर पर ऑस्ट्रेलियन टीम में डेविड वॉर्नर (David Warner), स्टीव स्मिथ (Steve Smith), ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell), मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) और आरोन फिंच (Aaron Finch) जैसे स्टार खिलाड़ी मौजूद नहीं थे.

A record-low for Australia as Bangladesh sealed the series 4-1 with a crushing victory #BANvAUS — cricket.com.au (@cricketcomau) August 9, 2021

फैंस ने लिए कंगारुओं के मजे

बांग्लादेश (Bangladesh) की टीम ने इस टी-20 इंटरनेशनल सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम (Australian Cricket Team) के पसीने छूट गए. इसको लेकर सोशल मीडिया पर फैंस ने कंगारुओं का जमकर मजाक उड़ाया है. कई लोगों का मानना है कि भारत के खिलाफ गाबा टेस्ट के बाद इस टीम की बर्बादी शुरू हो गई है. ऐसा लग रहा है कि दुनिया के मजबूत टीमों में शुमार किए जाने वाली टीम अब क्रिकेट खेलना ही भूल गई है.

Bangladesh beats Australia by 4-1 in t20s #BANvAUS pic.twitter.com/fhbZOB5OLv — abhinav singh (@abhinav4955) August 9, 2021

Australia all out for 62 vs Bangladesh Their lowest ever total in a IT20.#BANvAUS pic.twitter.com/GFHFiFo3XD — England's Barmy Army (@TheBarmyArmy) August 9, 2021

Never ever ever underestimate the Bangladeshis, There are 160 million Bangladeshis,if you play in the first XI, you gotta be really good... #BANvAUS pic.twitter.com/3BVBJuMHI0 — Raunit Ranjan (@RaunitRanjan2) August 9, 2021

HISTORY!!! Australia's shortest ever innings in international cricket. SHORTEST inns in 144 years! #BANvAUS — Anuj patil (@anujpatil11) August 9, 2021

Australia cricket team ko " The Test" ka part -2 banana hai bass.#BANvAUS — Divesh wadhwa (@divesh_wadhwa) August 9, 2021

Nothing, just an image of KL Rahul checking Australia's performance. #BANvAUS pic.twitter.com/s9tKSoZMF3 — Khushi (@khushhay) August 9, 2021