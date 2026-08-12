15 साल की नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने का मामला, अब इस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया जेल

15 साल की एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के मामले में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एरॉन समर्स को जेल हो गई है. होबार्ट हरिकेन्स के पूर्व क्रिकेटर एरॉन समर्स को इस टीनएज फैन का यौन शोषण करने के आरोप में जेल भेज दिया गया है. एरॉन समर्स को यह सजा 8 साल पुराने मामले में सुनाई गई है. ऑस्ट्रेलियाई चैनल '7 NEWS' की एक रिपोर्ट के मुताबिक एरॉन समर्स ने एक मैच के दौरान मिली 15 साल की एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.
तस्मानियाई सुप्रीम कोर्ट ने एरॉन समर्स को 10 महीने जेल की सजा सुनाई है. बिग बैश लीग में खेलने वाले इस पूर्व क्रिकेटर एरॉन समर्स को एक स्कूल में टीनएज फैन के साथ गलत हरकतें करने और यौन शोषण करने के आरोप में जेल हुई है. '7 NEWS' की एक रिपोर्ट के मुताबिक एरॉन समर्स ने इस 15 साल की लड़की के साथ गलत हरकतें कीं और उसका यौन शोषण किया, जिसके लिए उन्हें 10 महीने जेल में बिताने होंगे.
तस्मानिया सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हेलेन वुड ने कहा कि एरॉन समर्स ने एक खिलाड़ी के तौर पर अपनी पहचान का इस्तेमाल टीनएज फैन तक पहुंचने के लिए किया. बता दें कि एरॉन समर्स ने बिग बैश लीग में सिर्फ एक ही मैच खेला है. एरॉन समर्स ने 21 दिसंबर 2017 को होबार्ट हरिकेंस के लिए मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ मैच के जरिए अपना बिग बैश लीग में डेब्यू किया था. बिग बैश लीग में यह डेब्यू मैच ही एरॉन समर्स का आखिरी मैच साबित हुआ.
तस्मानिया सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हेलेन वुड के मुताबिक एरॉन समर्स जब साल 2017 में बिग बैश लीग में होबार्ट हरिकेंस के लिए खेल रहे थे, जब दिसंबर 2017 में ही होबार्ट में एक मैच के दौरान उनकी मुलाकात उस लड़की और उसके दोस्तों से हुई थी. 15 जनवरी 2018 को एक और मैच के दौरान, एरॉन समर्स और उस लड़की ने बाउंड्री के पास बातचीत की और फिर इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर जुड़ गए. अगले दिन, एरॉन समर्स ने उस लड़की से मिलने का प्लान बनाया. एरॉन समर्स उस लड़की को लेने आए और उसे रात में एक स्कूल ले गए.
एरॉन समर्स उस समय 21 साल के थे. एरॉन समर्स ने स्कूल में एक नर्म बिस्तर बिछाया और फिर लड़की के साथ दो बार यौन शोषण किया. बुधवार को सजा सुनाते हुए जस्टिस वुड ने कहा कि एरॉन समर्स को पता था कि लड़की 9वीं या 10वीं क्लास में है और उसकी उम्र यौन संबंध बनाने की कानूनी उम्र से कम है. वह कमजोर और मासूम थी और एरॉन समर्स ने उसे अपने यौन इरादों के बारे में नहीं बताया था.
जज ने कहा, 'वह लड़की सिर्फ 15 साल की थी और उसे दुनियादारी की इतनी गहरी समझ नहीं थी. लड़की को जीवन का इतना अनुभव नहीं था कि वह समझ पाती कि उसे सिर्फ सेक्स में दिलचस्पी थी.' यौन शोषण के बाद भी एरॉन समर्स लड़की के संपर्क में रहा और उसे अश्लील तस्वीरें भेजीं. उनकी आखिरी बातचीत 2021 की शुरुआत में हुई थी. बाद में एरॉन समर्स ने टीनएज लड़की के साथ यौन शोषण के दो मामलों और अश्लील कंटेंट दिखाने का अपराध स्वीकार कर लिया. एरॉन समर्स को नॉर्दर्न टेरिटरी से तस्मानिया लाया गया, जहां वह इसी तरह के अपराधों के लिए जेल की सजा काट रहा था. एरॉन समर्स ने नॉर्दर्न टेरिटरी में तीन साल और 11 महीने जेल में बिताए थे.