कोलकाता नाइटराइडर्स का कोच बना ऑस्ट्रेलिया का दिग्गज, चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स को बना चुका है चैंपियन

Kolkata Knight Riders IPL 2026: कोलकाता नाइटराइडर्स ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन के लिए ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज शेन वॉटसन को सहायक कोच नियुक्त किया है. वॉटसन फ्रेंचाइजी में अभिषेक नायर के साथ मिलकर काम करेंगे. नायर को टीम का मुख्य कोच बनाया गया है. उन्होंने चंद्रकांत पंडित की जगह ली है. वॉटसन के पास आईपीएल का लंबा अनुभव है. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए लंबे समय तक शानदार प्रदर्शन किया है. वॉटसन 2008 में चैंपियन बनने वाली राजस्थान और 2018 में खिताब जीतने वाली चेन्नई की टीम के सदस्य रहे हैं. उनके रहते हुए आरसीबी की टीम 2016 में फाइनल तक पहुंची थी.

2 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं वॉटसन

अपने दौर के सबसे प्रसिद्ध ऑलराउंडरों में से एक वॉटसन ने 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 टी20 मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया है. इसमें 10,000 से अधिक इंटरनेशनल रन बनाए और सभी प्रारूपों में 280 से अधिक विकेट लिए. वॉटसन ऑस्ट्रेलिया की 2007 और 2015 आईसीसी वर्ल्ड कप विजेता टीमों का एक अभिन्न हिस्सा थे और उन्होंने दुनिया भर में कई सीरीज जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

पहले भी बन चुके हैं कोच और मेंटर

क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वॉटसन ने टी20 लीगों में कोचिंग और मेंटरशिप की भूमिकाओं में को निभाया है. उन्हें सहायक कोच बनाए जाने पर फ्रेंचाइजी के सीईओ वेंकी मैसूर ने कहा, ''हमें केकेआर परिवार में शेन वॉटसन का स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है. उच्चतम स्तर पर एक खिलाड़ी और कोच के रूप में उनका अनुभव हमारी टीम संस्कृति और तैयारी में अपार योगदान देगा. टी20 प्रारूप की उनकी समझ विश्वस्तरीय है और हम मैदान के अंदर और बाहर उनके योगदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं.''

वॉटसन ने क्या कहा?

वॉटसन ने केकेआर में शामिल होने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, ''कोलकाता नाइटराइडर्स जैसी प्रतिष्ठित फ्रैंचाइजी का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. मैंने हमेशा केकेआर के प्रशंसकों के जुनून और टीम की उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता की प्रशंसा की है. मैं कोलकाता को एक और खिताब दिलाने के लिए कोचिंग ग्रुप और खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं.''

वॉटसन का आईपीएल करियर

वॉटसन 2007 से 2015 तक राजस्थान की टीम में थे. इसके बाद वह 2016 और 2017 में आरसीबी के सदस्य रहे. 2018 में उन्हें चेन्नई सुपरकिंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया और फिर वह 2021 तक टीम के साथ रहे. इस दौरान वॉटसन ने तीन टीमों के लिए 145 गेंदों पर कुल 3874 रन बनाए. इस दौरान 4 शतक और 21 अर्धशतक लगाए. वॉटसन ने गेंदबाजी में कमाल किया और 92 विकेट अपने नाम किए.