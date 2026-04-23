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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: मुंबई के खिलाफ मैच में उतरेगा CSK का सबसे घातक हथियार, स्टंप-तोड़ गेंदबाज की अचानक एंट्री

IPL 2026: मुंबई के खिलाफ मैच में उतरेगा CSK का सबसे घातक हथियार, स्टंप-तोड़ गेंदबाज की अचानक एंट्री

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच IPL 2026 का मुकाबला आज यानी गुरुवार 23 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. IPL 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ अहम मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन बड़ा रोल निभाने को तैयार हैं. यह मैच गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 23, 2026, 07:50 AM IST
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IPL 2026: मुंबई के खिलाफ मैच में उतरेगा CSK का सबसे घातक हथियार, स्टंप-तोड़ गेंदबाज की अचानक एंट्री

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच IPL 2026 का मुकाबला आज यानी गुरुवार 23 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. IPL 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ अहम मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन बड़ा रोल निभाने को तैयार हैं. यह मैच गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. बॉलिंग कोच एरिक सिमंस ने संकेत दिया है कि खलील अहमद की चोट के कारण स्पेंसर जॉनसन को टीम में शामिल किया जा सकता है.

स्टंप-तोड़ गेंदबाज की अचानक एंट्री

स्पेंसर जॉनसन को ऐसे समय में टीम में शामिल किया जा रहा है, जब चोटों के कारण चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का यह सीजन काफी प्रभावित हुआ है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ, खलील अहमद को अपने ओवर पूरे किए बिना ही मैदान छोड़ना पड़ा था. मैच से एक दिन पहले बॉलिंग कोच एरिक सिमंस ने कहा, 'खलील अहमद और अंशुल कंबोज ने हमारे लिए अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. गुरुवार को होने वाले मैच में स्पेंसर जॉनसन (खलील की जगह) हमारी स्टार्टिंग इलेवन का हिस्सा होंगे.'

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 8वें स्थान पर

स्पेंसर जॉनसन के अलावा, टीम के पूर्व कप्तान धोनी ने भी हल्की-फुल्की ट्रेनिंग शुरू कर दी है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के शुरुआती 6 मुकाबलों में न खेलने के बाद, मंगलवार को वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने आईपीएल 2026 का अपना पहला विकेटकीपिंग सेशन भी पूरा किया. आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स 6 में से 4 मैच गंवाकर प्वाइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर मौजूद है. राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ लगातार 3 मैच गंवाने के बाद इस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ लगातार दो मुकाबले जीते.

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मुंबई का प्रदर्शन

हालांकि, उन्हें अगले ही मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. मुंबई का प्रदर्शन भी अब तक अस्थिर रहा है. केकेआर के खिलाफ जीत के साथ अपने सीजन की शुरुआत करने के बाद, उन्हें दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, गुजरात टाइटंस के खिलाफ दूसरी जीत दर्ज करके टीम एक बार फिर से पटरी पर लौट आई है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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