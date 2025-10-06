Advertisement
Oct 06, 2025, 02:58 PM IST
'इधर-उधर से कोई इन्फेक्शन आया होगा...', अचानक बीमार पड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, राजीव शुक्ला ने दिया रिएक्शन

India vs Australia: कानपुर में इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच 3 अनऑफिशियल वनडे मैचों की सीरीज खेली गई. इसमें श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली इंडिया ए ने बाजी मारी और सीरीज में 2-1 के अंतर से जीत हासिल की. कप्तान अय्यर ने इस दौरान शानदार प्रदर्शन किया. उनके साथ-साथ रियान पराग, प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या का बल्ला भी चला. दोनों देशों के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के बावजूद इस सीरीज के दौरान अजीब घटना ने सबका ध्यान खींचा. उसकी चर्चा काफी ज्यादा हुई और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को सफाई तक देनी पड़ गई.

राजीव शुक्ला ने क्या कहा?

राजीव शुक्ला ने कानपुर के एक होटल से खाना खाने के बाद ऑस्ट्रेलिया 'ए' के चार क्रिकेटरों के बीमार पड़ने पर स्पष्टीकरण जारी किया है. राजीव शुक्ला ने संवाददाताओं से कहा, ''अगर खाने में कोई दिक्कत होती तो भारतीय खिलाड़ियों समेत सभी खिलाड़ी बीमार पड़ जाते. यह कुछ और होना चाहिए. उन्हें बेहतरीन होटलों में से खाना खिलाया जा रहा है. खाना अच्छा है और हर कोई वही खा रहा है.''

'इधर-उधर से कोई इन्फेक्शन आ गया होगा'

राजीव शुक्ला ने आगे कहा, ''चूंकि कुछ खिलाड़ी बीमार पड़ गए हैं. इधर-उधर से कोई इन्फेक्शन आ गया होगा और हम इसे संभाल रहे हैं.'' बता दें कि ऑस्ट्रेलिया 'ए' के तेज गेंदबाज हेनरी थॉर्नटन को फूड पॉइजनिंग के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. राजीव शुक्ला ने कानपुर में सुविधाओं की कमी पर भी बात की. उन्होंने कहा, ''मुद्दा इसलिए उठता है क्योंकि यहां ज्यादा होटल नहीं हैं. हमें एक फाइव-स्टार होटल में 300 कमरों की जरूरत है और वह उपलब्ध नहीं है. इस क्षेत्र में कोई इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं है जो 24 घंटे संचालित होता हो. यदि बेहतर व्यवस्थाएं होतीं, तो उन्हें फायदा होता.''

टीम इंडिया की रोमांचक जीत

रविवार को निर्णायक मैच में ऑस्ट्रेलिया 'ए' ने 317 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करते हुए स्टार भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और उनके पंजाब के साथी प्रभसिमरन सिंह ने 83 रनों की शुरुआती साझेदारी की. अभिषेक ने 25 गेंद पर 22 रन बनाए. उनका बल्ला इस मैच में नहीं चला. यहां से प्रभसिमरन (102) और कप्तान श्रेयस अय्यर ने तीसरे विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी की.  इसके बाद अय्यर और रियान ने चौथे विकेट के लिए 117 रनों की मैच जिताने वाली साझेदारी की. अय्यर ने 58 गेंद पर 62 रन बनाए. रियान ने भी 62 रन की पारी खेली. उन्होंने 55 गेंदों का सामना किया और 5 चौके के साथ 3 छक्के भी लगाए.

Rohit Raj

Rohit Raj

India vs Australia

