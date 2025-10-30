ऑस्ट्रेलिया से आई बुरी खबर, इस क्रिकेटर की सिर पर गेंद लगने से मौत, क्रिकेट जगत में फैली शोक की लहर

ऑस्ट्रेलिया से एक बुरी खबर सामने आ रही है. ऑस्ट्रेलिया में एक युवा क्रिकेटर की सिर पर गेंद लगने से अचानक मौत हो गई है. इस क्रिकेटर को मेलबर्न में एक टी20 मैच के लिए वार्मअप करते समय मंगलवार को सिर पर गेंद लग गई. हादसे के बाद इस क्रिकेटर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. यह घटना फर्नट्री गली के वॉली ट्यू रिजर्व में हुई, जिससे मैदान में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए. इस युवा क्रिकेटर की मौत से क्रिकेट जगत में अचानक शोक की लहर फैल गई है.

ऑस्ट्रेलिया से आई बुरी खबर

17 वर्षीय बेन ऑस्टिन मंगलवार को फर्नट्री गली में क्रिकेट नेट पर अभ्यास कर रहे थे, तभी एक स्वचालित बॉलिंग मशीन से निकली गेंद उनके सिर या गर्दन पर लग गई. ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था. स्थानीय समयानुसार शाम 6:00 बजे (06:00 GMT) से कुछ पहले इस क्रिकेटर को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया.

इस क्रिकेटर की सिर पर गेंद लगने से मौत

हालांकि बुधवार को उसकी मौत हो गई. फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब ने कहा कि वह अपने इस खिलाड़ी के दुखद निधन से बेहद स्तब्ध है और इस युवा की मौत का हमारे क्रिकेट समुदाय में सभी को गहरा दुख है. फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष आर्नी वाल्टर्स ने कहा, 'बेन प्रतिभाशाली क्रिकेटर थे. मुझे पता है कि यह खबर हमारे समुदाय पर कितनी गहरी छाप छोड़ेगी और हम अपने क्लबों और क्रिकेट परिवार को हर संभव मदद प्रदान करेंगे.'

क्रिकेट जगत में फैली शोक की लहर

यह घटना ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिलिप ह्यूज़ की 2014 में शेफील्ड शील्ड में बल्लेबाजी करते समय गर्दन पर गेंद लगने से हुई मौत के ठीक एक दशक बाद हुई है. बेन ऑस्टिन की मौत के लिए किसी को भी दोषी नहीं पाया गया. एक चश्मदीद ने हेराल्ड सन से कहा, 'सब लोग स्तब्ध थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है और यह कितना गंभीर है, क्योंकि पहले तो ऐसा लगा जैसे खिलाड़ी के सिर पर चोट लगी हो. जब डिफिब्रिलेटर मंगवाया गया तो लगा कि यह चोट कहीं ज्यादा गंभीर है. दोनों टीमों के खिलाड़ी उस लड़के को जानते थे, इसलिए दोनों टीमें चिंतित थीं.'