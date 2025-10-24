122 छक्के, 2 शतक और 1488 रन... अनजान बल्लेबाज ने T20I में किया बड़ा अजूबा, सूर्या-रिजवान का महारिकॉर्ड ध्वस्त

Unique Cricket Record: टी20 इंटरनेशनल में मोहम्मद रिजवान और सूर्यकुमार यादव जैसे स्टार बल्लेबाजों के नाम सुनने को मिलते थे. सूर्यकुमार यादव के आंकड़े ऐसे हैं कि उन्हें टी20 का किंग भी कहें तो गलत नहीं होगा. लेकिन एक अनजान बल्लेबाज ने उनके एक महारिकॉर्ड को एक झटके में ध्वस्त कर दिया है. इस बल्लेबाज ने 10 महीने में ऐसी तबाही मचाई कि सूर्यकुमार ही नहीं 5 साल से नंबर-1 पर राज कर रहे मोहम्मद रिजवान को भी पछाड़ दिया है. इस बल्लेबाज के नाम से शायद ही फैंस वाकिफ हों. आईए जानते हैं कि आखिर कौन है ये बल्लेबाज जिसने रिकॉर्डबुक हिलाकर रख दी है.

इस बल्लेबाज ने रच दिया इतिहास

रिकॉर्डबुक उठाकर देखें तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी धुआंधार टीमों के खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं. लेकिन इस बार एसोसिएट नेशन क्रिकेट से आने वाले बल्लेबाज ने इतिहास रचा है. हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रिया के करणबीर सिंह की जिन्होंने पुरुषों के T20 इंटरनेशनल कैलेंडर ईयर रिकॉर्ड में अपना नाम नंबर-1 पर दर्ज करवाया है. अब वह एक कैलेंडर ईयर में इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

रिजवान-सूर्या पीछे

करणबीर सिंह ने पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और भारत के सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ दिया है. रोमानिया दौरे पर करणबीर ने इतिहास रचा. करणबीर को रिजवान के 2021 में बनाए गए 1,326 रन के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सिर्फ 87 रन चाहिए थे. ऑस्ट्रियाई बल्लेबाज ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया, 18 अक्टूबर को एक डबल-हेडर में 27 गेंदों पर 57 रन की पारी खेली. वहीं, इस बार 46 गेंदों पर 90 रन की शानदार पारी खेलकर अगले दिन, उन्होंने 74 (44 गेंद) और 27 (12 गेंद) रन और जोड़े, जिससे उनका सालाना टोटल 32 पारियों में 1,488 रन हो गया है.

सूर्या से दोगुने छक्के

1488 रन करणबीर ने 175 के स्ट्राइक रेट से ठोके हैं. उन्होंने इस दौरान 122 छक्के और 127 चौके जमाए. यह सूर्यकुमार यादव के पिछले सबसे ज्यादा छक्कों की संख्या से लगभग दोगुना है. सूर्या ने 2022 में 68 छक्के मारे थे और एक कैलेंडर ईयर में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे. उन्होंने 2022 में 1164 रन बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया था.