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'बापू' ने लगा दी अंग्रेजों की वाट, शुभमन ने भी काटा गदर, एजबेस्टन में 12 साल बाद हारा इंग्लैंड

India vs England 1st ODI: भारत ने इंग्लैंड को पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में 6 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. एजबेस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए थे. टीम इंडिया ने 45.2 ओवरों में 4 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 14, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:55 PM IST
'बापू' ने लगा दी अंग्रेजों की वाट, शुभमन ने भी काटा गदर, एजबेस्टन में 12 साल बाद हारा इंग्लैंड
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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