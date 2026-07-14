'बापू' ने लगा दी अंग्रेजों की वाट, शुभमन ने भी काटा गदर, एजबेस्टन में 12 साल बाद हारा इंग्लैंड

India vs England 1st ODI: भारत ने इंग्लैंड को पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में 6 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. एजबेस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए थे. टीम इंडिया ने 45.2 ओवरों में 4 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया. भारत की जीत में ऑलराउंडर अक्षर पटेल और कप्तान शुभमन गिल का अहम योगदान रहा.
अक्षर पटेल ने पहले गेंद से कमाल करते हुए 4 विकेट चटकाए और फिर बल्ले से 57 रनों की शानदार पारी खेली. वाशिंगटन सुंदर ने भी अक्षर का भरपूर साथ निभाया और अंत तक नाबाद रहते हुए 52 रन बनाए. दोनों के बीच 105 गेंदों पर 102 रनों की नाबाद पार्टनरशिप हुई. कप्तान शुभमन गिल ने भी बल्ले से धमाल मचाते हुए 80 रनों की बेहतरीन पारी खेली. हालांकि, वो शतक से चूक गए क्योंकि 80 के स्कोर पर पैर में खिंचाव आने के कारण वो रिटायर्ड हर्ट हो गए.
इंग्लैंड के खिलाफ हुए टी20 सीरीज में अक्षर पटेल बुरी तरह फ्लॉप हुए थे. लेकिन, फॉर्मेट बदलते ही बापू ने जलवा दिखाया और सही मायने में कहें तो अंग्रेजों की वाट लगा दी. अक्षर ने पहले गेंदबाजी से कहर बरपाते हुए 9.5 ओवर में 62 रन देकर 4 विकेट चटकाए. दिलचस्प बात ये है कि उन्हें ये चारों विकेट 41-50 ओवरों के बीच मिली. गेंद से जलवा दिखाने के बाद अक्षर पटेल ने बल्ले से भी दम दिखाया और 52 गेंदों पर 55 रनों की सूझबूझ भरी पारी खेलकर भारत को आसानी से जीत दिला दी.
इंग्लैंड के खिलाफ पहले ODI में करोड़ों भारतीय फैंस की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर थीं. हालांकि, एजबेस्टन में दोनों स्टार बल्लेबाज फ्लॉप हो गए. हिटमैन 21 गेंदों पर 11 रन बनाकर सैम करन की गेंद पर कैच आउट हुए, जबकि कोहली 5 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार बने. RO-KO जल्दी आउट हो गए और उसके बाद सारी जिम्मेदारी शुभमन गिल ने अपने कंधों पर ली. टीम इंडिया के कप्तान ने चौकों की झड़ी लगाते हुए 80 रन बनाए. ऐसा लगा कि वो आसानी से शतक जड़ देंगे, लेकिन तभी पैर में खिंचाव आने की वजह से वो 80 के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हो गए. श्रेयस अय्यर ने भी शुभमन का अच्छा साथ निभाया और 53 गेंदों पर 35 रनों की पारी खेली. शुभमन-श्रेयस के बीच 101 रनों की साझेदारी हुई. इस पार्टनरशिप के कारण टीम इंडिया लक्ष्य का पीछा करते हुए मजबूत स्थिति में आ गई.
टीम इंडिया की ये जीत यादगार इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को उसके गढ़ पर रौंदा है. बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर इंग्लैंड 12 साल बाद कोई ODI मुकाबला हारा है. दिलचस्प बात ये है कि इस ग्राउंड पर उन्हें पिछली बार भी भारत ने ही हराया था. 2015 के बाद से एजबेस्टन में इंग्लैंड की आठ वनडे मैचों में यह पहली हार है. वहीं, भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI में लगातार छठी जीत दर्ज कर ली है. इंग्लैंड के खिलाफ भारत की यह सबसे लंबी जीत की लय है. इससे पहले भारत ने तीन बार लगातार जीत हासिल की थी.