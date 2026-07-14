'बापू' ने लगा दी अंग्रेजों की वाट, शुभमन ने भी काटा गदर, एजबेस्टन में 12 साल बाद हारा इंग्लैंड

इंग्लैंड के खिलाफ पहले ODI में करोड़ों भारतीय फैंस की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर थीं. हालांकि, एजबेस्टन में दोनों स्टार बल्लेबाज फ्लॉप हो गए. हिटमैन 21 गेंदों पर 11 रन बनाकर सैम करन की गेंद पर कैच आउट हुए, जबकि कोहली 5 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार बने. RO-KO जल्दी आउट हो गए और उसके बाद सारी जिम्मेदारी शुभमन गिल ने अपने कंधों पर ली. टीम इंडिया के कप्तान ने चौकों की झड़ी लगाते हुए 80 रन बनाए. ऐसा लगा कि वो आसानी से शतक जड़ देंगे, लेकिन तभी पैर में खिंचाव आने की वजह से वो 80 के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हो गए. श्रेयस अय्यर ने भी शुभमन का अच्छा साथ निभाया और 53 गेंदों पर 35 रनों की पारी खेली. शुभमन-श्रेयस के बीच 101 रनों की साझेदारी हुई. इस पार्टनरशिप के कारण टीम इंडिया लक्ष्य का पीछा करते हुए मजबूत स्थिति में आ गई.