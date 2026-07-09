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रोहित-कोहली के स्पेशल क्लब में अक्षर पटेल की एंट्री, इंग्लैंड में अनोखा 'शतक' जड़ रच दिया इतिहास

India vs England: भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में 100 मैच खेलने वालों की स्पेशल लिस्ट में अक्षर पटेल एकमात्र गेंदबाज हैं. स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक 95 T20I खेले हैं. अक्षर पटेल पिछले 3 सालों से इस फॉर्मेट में टीम इंडिया की तरफ से लगातार खेल रहे हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 09, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:19 PM IST
रोहित-कोहली के स्पेशल क्लब में अक्षर पटेल की एंट्री, इंग्लैंड में अनोखा 'शतक' जड़ रच दिया इतिहास
Image Credit: अक्षर पटेल ने अनोखा शतक जड़ रचा इतिहासSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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