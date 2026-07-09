रोहित-कोहली के स्पेशल क्लब में अक्षर पटेल की एंट्री, इंग्लैंड में अनोखा 'शतक' जड़ रच दिया इतिहास

India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टी20 मैच में मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया के ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने खास कारनामा कर दिया. 'बापू' ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के स्पेशल क्लब में एंट्री कर ली है. अक्षर पटेल भारत के लिए 100 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं. ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड पर उन्होंने ये खास उपलब्धि हासिल की. अक्षर से पहले रोहित शर्मा, हार्दिक पांडया, विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव ये कारनामा कर चुके हैं.
भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में 100 मैच खेलने वालों की स्पेशल लिस्ट में अक्षर पटेल एकमात्र गेंदबाज हैं. स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक 95 T20I खेले हैं. अक्षर पटेल पिछले 3 सालों से इस फॉर्मेट में टीम इंडिया की तरफ से लगातार खेल रहे हैं.
भारत के लिए सबसे अधिक T20I खेलने का रिकॉर्ड अभी भी पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम है. हिटमैन ने 159 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. दूसरे नंबर पर स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांडया (138) और तीसरे पर पूर्व धाकड़ T20I बल्लेबाज विराट कोहली (125) हैं.
रोहित शर्मा - 159
हार्दिक पंड्या - 138
विराट कोहली- 125
सूर्यकुमार यादव - 113
अक्षर पटेल - 100*
एमएस धोनी - 98
बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने 2015 में भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था. अभी तक वो इस फॉर्मेट में 100 मुकाबले खेल चुके हैं. 'बापू' ने T20I में 746 रन बनाए हैं और स्पिन गेंदबाजी से 101 विकेट चटकाए हैं. वो टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 से अधिक विकेट लेने वाले इकलौते भारतीय स्पिनर भी हैं. अक्षर पटेल ने भारत के लिए अभी तक 15 टेस्ट और 71 ODI भी खेले हैं.
इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया बैकफुट पर है. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम को तीसरे मैच में 125 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. दूसरे T20I में भी टीम इंडिया को हार मिली थी. हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली टीम फिलहाल सीरीज में 2-0 से आगे है.