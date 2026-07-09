रोहित-कोहली के स्पेशल क्लब में अक्षर पटेल की एंट्री, इंग्लैंड में अनोखा 'शतक' जड़ रच दिया इतिहास

India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टी20 मैच में मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया के ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने खास कारनामा कर दिया. 'बापू' ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के स्पेशल क्लब में एंट्री कर ली है. अक्षर पटेल भारत के लिए 100 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं. ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड पर उन्होंने ये खास उपलब्धि हासिल की. अक्षर से पहले रोहित शर्मा, हार्दिक पांडया, विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव ये कारनामा कर चुके हैं.