विराट कोहली या शुभमन गिल की नहीं... IPL 2026 में ये टीम बनेगी विजेता? अक्षर पटेल की भविष्यवाणी ने मचाया बवाल

IPL 2026 Playoffs: दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने इस साल इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीतने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का समर्थन किया है. सीजन के आखिरी लीग मैच के बाद बोलते हुए अक्षर ने कहा कि हैदराबाद का विस्फोटक टॉप ऑर्डर उन्हें प्रतियोगिता की सबसे खतरनाक टीमों में से एक बनाता है. अक्षर ने चेतावनी दी कि अगर प्लेऑफ में सनराइजर्स के बल्लेबाज फॉर्म में रहते हैं, तो उन्हें रोकना बेहद मुश्किल होगा.

सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने आखिरी लीग मैच में टेबल-टॉपर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) पर 55 रनों की शानदार जीत के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलते हुए सनराइजर्स ने सीजन का अपना सबसे संपूर्ण प्रदर्शन किया और अंक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया.

एलिमिनेटर में खेलेगी हैदराबाद की टीम

अब सनराइजर्स हैदराबाद का सामना 27 मई को चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स से एलिमिनेटर मुकाबले में होगा. अक्षर पटेल ने दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच के बाद ब्रॉडकास्टर से कहा, ''मुझे लगता है कि सनराइजर्स एक मजबूत टीम है. जब उनके टॉप थ्री रन बनाते हैं, तो वे एक बेहद खतरनाक टीम लगते हैं.'' अक्षर ने विराट कोहली की आरसीबी, शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस या वैभव सूर्यवंशी की राजस्थान रॉयल्स का नाम नहीं लिया.

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कैसा रहा दिल्ली कैपिटल्स का सफर?

दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2026 का समापन 14 मैचों में 14 अंकों के साथ छठे स्थान पर किया. टूर्नामेंट के मध्य में टीम का प्रदर्शन काफी गिरा और वे प्लेऑफ की दौड़ में वापस आने में नाकाम रहे. हालांकि दिल्ली ने अपने आखिरी तीन मैच जीते, लेकिन यह टॉप चार में जगह बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था, जिससे उसका प्लेऑफ का इंतजार लगातार पांचवें साल भी जारी रहा.

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दिल्ली क्यों प्लेऑफ से बाहर हुई?

सीजन पर विचार करते हुए अक्षर ने स्वीकार किया कि दिल्ली टूर्नामेंट के दौरान महत्वपूर्ण क्षणों का फायदा उठाने में नाकाम रही. उन्होंने कहा, ''आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा. हमने अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन अगर हमने एक या दो मैचों में अहम मौकों को भुनाया होता, तो स्थिति अलग होती.'' अक्षर ने बताया कि उन्होंने इस हाई-प्रेशर टूर्नामेंट में अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है. उन्होंने कहा कि कप्तान के तौर पर हर किसी का ख्याल रखना होता है और शांत रहना जरूरी है, क्योंकि मानसिक संतुलन बिगड़ने पर गलत फैसले लिए जा सकते हैं.

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IPL प्लेऑफ का पूरा शेड्यूल

इस सीजन में RCB, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया है. जहां आरसीबी और गुजरात टाइटंस 26 मई क्वालीफायर 1 में भिड़ेंगे, वहीं सनराइजर्स का सामना एलिमिनेटर में उसके अगले दिन राजस्थान रॉयल्स से होगा. एलिमिनेटर का विजेता क्वालीफायर 2 में क्वालीफायर 1 के हारने वाले से भिड़ेगा. यह मैच 29 मई को होगा. फाइनल मुकाबला 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.