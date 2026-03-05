'बापू' का चमत्कार... करिश्माई फील्डिंग कर अंग्रेजों को T20 वर्ल्ड कप से खदेड़ा, 140 करोड़ भारतीयों का जीता दिल

India vs England T20 World Cup Semifinal: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. टीम इंडिया को जीत दिलाने में अक्षर पटेल ने अहम भूमिका निभाई. 'बापू' ने करिश्माई फील्डिंग कर करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया.
India vs England T20 World Cup Semifinal: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हरा दिया. आखिरी ओवर तक फैंस की सांसें रोक देने वाले मुकाबले में आखिरकार टीम इंडिया ने बाजी मारी, लेकिन इंग्लैंड ने भी शानदार लड़ाई कर दिल जीत लिया. एक समय पर लग रहा था कि इंग्लैंड इस मैच में आगे है, लेकिन तभी अक्षर पटेल ने शानदार फील्डिंग कर वानखेड़े स्टेडियम का माहौल बदल दिया. 'बापू' ने बाउंड्री लाइन पर जादू दिखाया और इसके साथ ही करोड़ों भारतीय फैंस ने राहत की सांस ली.
ये मैच जीतने वाला प्रयास इंग्लैंड की पारी के 14वें ओवर में आया. अर्शदीप सिंह की गेंद पर विल जैक्स ने डीप पॉइंट की तरफ हवाई शॉट लगाया. ऐसा लगा कि गेंद आसानी से छक्के के लिए चली जाएगी, लेकिन 'बापू' इतनी आसानी से कहां हार मानने थे. उन्होंने पहले लगभग 20-30 मीटर तक तेजी दौड़ लगाई और फिर छलांग लगाकर अद्भुत कैच पकड़ा. जब उन्हें लगा कि वो बाउंड्री रोप के पार चले जाएंगे, तो उन्होंने गेंद हवा में उछाली और उनके पास खड़े शिवम दुबे ने बाकी का काम पूरा किया.
फील्डिंग में छा गए अक्षर पटेल
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में दोनों टीमों ने रनों की बरसात की, लेकिन सही मायने में देखें तो अक्षर पटेल की फील्डिंग ने भारत की जीत में सबसे अहम भूमिका निभाई. उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार कमाल किया. पहले हार्दिक पांड्या की गेंद पर उन्होंने इंग्लैंड के खतरनाक ओपनर फिल सॉल्ट का पीछे की तरफ भागते हुए शानदार कैच पकड़ा. उसके बाद 14वें ओवर में विल जैक्स को पवेलियन की राह दिखाने में मुख्य रोल निभाया. स्कोरबोर्ड पर भले ही ये कैच शिवम दुबे के नाम लिखा जाएगा, लेकिन क्रिकेट के इतिहास में ये अक्षर पटेल के नाम पर अमर रहेगा.
जेकब बेथल ने जड़ा ऐतिहासिक शतक
140 करोड़ भारतीय फैंस भले ही टीम इंडिया की जीत से खुश हैं, लेकिन जो असली क्रिकेट फैंस हैं वो इंग्लैंड के युवा सनसनी जेकब बेथल की तारीफ किए बिना नहीं थकेंगे. 22 साल के बल्लेबाज ने आखिरी ओवर तक इंग्लैंड को मैच में बनाए रखा. 253 रन बनाने के बावजूद टीम इंडिया की सांसें रुकी हुई थी. जेजब बेथल ने 45 गेंदों पर शानदार शतक जड़ा, लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद इंग्लैंड को जीत नहीं दिला सके. भारत लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है. रविवार, 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा.