अपने बैटिंग ऑर्डर से खुश नहीं अक्षर पटेल! प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद अचानक इस बयान से मचाई सनसनी

भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने कहा है कि छठे या सातवें नंबर पर बैटिंग करना उनका पसंदीदा बैटिंग ऑर्डर नहीं है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले अक्षर ने मुकाबले के बाद कहा, 'मुझे नहीं लगता कि छठा या सातवां नंबर मेरा पसंदीदा बल्लेबाजी क्रम है. मैं बस क्रीज पर जाता हूं और टीम की जरूरत के मुताबिक खेलता हूं.'
Trending Photos
स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच जिताने में बड़ा योगदान दिया. भारत ने क्वींसलैंड में खेले गए इस मुकाबले में कंगारू टीम को 48 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है. इस जीत के हीरो ऑलराउंडर अक्षर पटेल रहे. अक्षर ने गेंद और बल्ले से महत्वपूर्ण योगदान देते हुए टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया.
बैटिंग ऑर्डर से खुश नहीं अक्षर?
POTM अवॉर्ड लेने के बाद अक्षर पटेल ने अपने बैटिंग ऑर्डर को लेकर निराशा जताई. अक्षर पटेल ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि छठा या सातवां नंबर मेरा पसंदीदा बैटिंग ऑर्डर है. मैं बस क्रीज पर जाता हूं और टीम की जरूरत के मुताबिक खेलता हूं. मेरे हिसाब से बल्लेबाजों की यही ताकत है.' बता दें कि पटेल को बल्लेबाजी के लिए आठवें नंबर पर भेजा गया था. 11 गेंद पर 1 चौका और 1 छक्का लगाते हुए उन्होंने नाबाद 21 रन की पारी खेली.
अपनी बल्लेबाजी पर पटेल ने कहा, 'मैं बल्लेबाजी के लिए निचले क्रम में गया. इसलिए मुझे विकेट को समझने का मौका मिल गया था. मैंने अपने साथी खिलाड़ियों से बात भी की थी. पिच धीमी थी, लेकिन अप्रत्याशित उछाल था. इस वजह से बल्लेबाजी थोड़ी मुश्किल थी.' पटेल ने गेंदबाजी में भी कमाल किया और 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट लिए.
शानदार बॉलिंग पर क्या कहा?
अपनी गेंदबाजी पर पटेल ने कहा, 'मैं अपनी योजना के अनुसार गेंदबाजी कर रहा था. अगर बल्लेबाज मुझे लाइन के नीचे से हिट करने वाले होते हैं, तो मैं मिडिल स्टंप पर गेंदबाजी कर सकता हूं. गुड लेंथ, 5-6 मीटर लेंथ, और फिर अगर चीजें मेरे अनुकूल नहीं हो रही हों, तो मैं बस एक-दो फुल लेंथ की गेंद फेंकता हूं. विकेट टू विकेट गेंदबाजी सबसे महत्वपूर्ण है. इसका फायदा मुझे मिला.'
मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 167 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया को 18.2 ओवर में 119 रन पर समेट टीम ने 48 रन से जीत हासिल की. जीत के साथ भारत ने 5 टी20 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है. पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जबकि आखिरी मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा.