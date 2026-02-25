जिम्बाब्वे के खिलाफ करो या मरो, अक्षर पटेल या वाशिंगटन सुंदर? रवि शास्त्रि ने खत्म कर दी पूरी उलझन

भारत और जिम्बाब्वे के बीच चेन्नई के स्टेडियम में जबरदस्त भिड़ंत होनी है. यह मुकाबला कल यानी 26 फरवरी को खेला जाना है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज रन बनाने में पूरी तरह से नाकाम रहे थे. ऐसे में टीम इंडिया पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे. वहीं, भारत की प्लेइंग11 को लेकर भी कई क्रिकेट एक्सपर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की थी. जिसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले से पहले कई खिलाड़ियों की टीम से बाहर करने पर चर्चा तेज हो गई थी. सबसे ज्यादा चर्चा में एक नाम आया था और वह नाम है अक्षर पटेल का. भारत के उप कप्तान को टीम से बाहर करने के बाद लोगों ने जमकर विरोध जताया था. वाशिंगटन सुंदर को बाहर करने की बात तेज हो गई थी. ऐसे में अब इस पूरे मामले में भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने पटेल और सुंदर को लेकर अपना विचार रखा है.

मैनेजमेंट पर उठे सवाल

दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले में टीम मैनेजमेंट ने उपकप्तान अक्षर पटेल को बाहर रखकर वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया, लेकिन यह फैसला काफी सवालों के घेरे में आ गया. क्रिकेट विशेषज्ञों से लेकर फैंस तक कई लोगों ने इस बदलाव पर नाराजगी जताई.मैच में सुंदर गेंद और बल्ले दोनों से प्रभाव नहीं छोड़ पाए. उन्होंने गेंदबाजी में सिर्फ दो ओवर डाले, जिनमें 17 रन खर्च किए और एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके. वहीं बल्लेबाजी में उन्हें नंबर पांच पर उतारा गया, लेकिन वह 11 गेंदों पर 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. लेकिन मैदान पर यह प्लान सफल नहीं हो पाया. गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती भी लय में नजर नहीं आए, जिससे टीम इंडिया की परेशानी और बढ़ गई. उनके प्रभावहीन प्रदर्शन के कारण उस मुकाबले में भारत के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे और गेंदबाजी आक्रमण दबाव में दिखा.

मैच विनर हैं अक्षर

रवि शास्त्री ने आईसीसी रिव्यू से बातचीत में साफ कहा कि उपकप्तान अक्षर पटेल को फिर से अंतिम एकादश में शामिल किया जाना चाहिए. उनके मुताबिक टीम को बड़े मैचों में अनुभवी खिलाड़ी की जरूरत होती है.शास्त्री ने यह भी सुझाव दिया कि केवल एक को चुनने के बजाय दोनों स्पिनरों को साथ खिलाया जा सकता है. उनका तर्क था कि टीम के पास अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी दिन कोई भी गेंदबाज लय खो सकता है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हालिया मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती अपने रंग में नहीं दिखे और इसका असर टीम पर पड़ा.

सुंदर और पटेल दोनों को रखने की सलाह

पूर्व कोच ने संभावित बल्लेबाजी क्रम की भी रूपरेखा बताई. उनके मुताबिक हार्दिक पांड्या को नंबर पांच पर, शिवम दुबे को छठे स्थान पर और वाशिंगटन सुंदर को सातवें नंबर पर उतारा जा सकता है. वहीं अक्षर आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करें या जरूरत पड़ने पर पांचवें स्थान पर भी आ सकते हैं. रवि शास्त्री ने आईसीसी रिव्यू से कहा, "अगर टी20 में आठ बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहे, तो कहीं न कहीं समस्या है, खासकर इतनी तेज और आक्रामक गेंदबाजी को देखते हुए. असली कमी यह है कि टीम के पास गेंदबाजी का अतिरिक्त विकल्प नहीं है, जो बेहद जरूरी है. हो सकता है कि रिंकू सिंह को बाहर बैठना पड़े. लेकिन अगर उन्हें टीम में शामिल करना ही है, तो यह किसी विशेषज्ञ बल्लेबाज की जगह होना चाहिए."

