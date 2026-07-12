19 रन और 2 विकेट... टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा विलेन साबित हुआ ये क्रिकेटर, सीरीज हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी

भारतीय टीम को एक खिलाड़ी के शर्मनाक प्रदर्शन का खामियाजा भुगतना पड़ा है और उसे इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 4-0 से हार का सामना करना पड़ा है. एक क्रिकेटर ऐसा है, जिसकी वजह से भारत को सीरीज गंवाकर बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है. टीम इंडिया के लिए ये क्रिकेटर सबसे बड़ा विलेन साबित हुआ है. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में घटिया प्रदर्शन के बाद इस क्रिकेटर को T20I टीम से बाहर भी किया जा सकता है.
बता दें कि भारत को साउथेम्प्टन में खेले गए T20I सीरीज के पांचवें और आखिरी मैच में 56 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा है. इसी के साथ मेजबान इंग्लैंड ने सीरीज 4-0 से अपने नाम कर ली है. दोनों देशों के बीच सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था. अगले लगातार 4 T20I मुकाबले जीतकर इंग्लैंड ने 4-0 से सीरीज पर कब्जा जमाया है और टीम इंडिया को कभी नहीं भूलने वाली हार दी है. अब दोनों देश 14, 16 और 19 जुलाई को तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज खेलेंगे.
अक्षर पटेल इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दौरान बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत के लिए 3.80 की घटिया औसत से केवल 19 रन ही बनाए है. गेंदबाजी में भी अक्षर पटेल का हार बुरा रहा है. अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज की 4 पारियों में सिर्फ 2 विकेट झटके. हद तो तब हो गई, जब इस क्रिकेटर ने 156 रन लुटा दिए.
अक्षर पटेल का हालिया फॉर्म बहुत खराब है. यह लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर टीम इंडिया पर सबसे बड़ा बोझ बन गया है. गेंद और बल्ले से अक्षर पटेल लगातार फ्लॉप होकर अक्षर पटेल ने भारत को सीरीज हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. अक्षर पटेल ने भारत के लिए बैटिंग करते हुए पिछली 10 T20I पारियों में केवल 50 रन ही बनाए हैं. अक्षर पटेल ने इस दौरान एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है. अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करते हुए पिछली 10 T20I पारियों में सिर्फ 9 विकेट ही हासिल किए हैं. मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए अक्षर पटेल को तुरंत भारत की T20I टीम से बाहर किया जाना चाहिए.
साउथेम्प्टन में खेले गए T20I सीरीज के पांचवें और आखिरी मैच में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने जोस बटलर और कप्तान हैरी ब्रूक की 233 रन की साझेदारी की बदौलत 3 विकेट खोकर 257 रन बनाए. भारत के लिए शिवम दुबे ने 22 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट निकाला. इसके जवाब में भारतीय टीम 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 201 रन ही बना भारत सकी. इंग्लैंड के लिए सैम करन ने 3 विकेट हासिल किए, जबकि आदिल रशीद ने 2 विकेट निकाले. जोफ्रा आर्चर, जोश टंग और लियाम डॉसन के हाथ 1-1 विकेट लगा.