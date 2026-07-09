T20I में 'ऐतिहासिक शतक' जड़ने के करीब अक्षर पटेल, महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं बना पाए ये महारिकॉर्ड

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज रात 10:00 बजे (IST) से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. इस मैच में भारत के लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल 'ऐतिहासिक शतक' जड़ने के करीब हैं. अक्षर पटेल ने भारत के लिए अभी तक टी20 इंटरनेशनल में कुल 99 मुकाबले खेले हैं. ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने भारत के लिए 99 T20I मैचों में 101 विकेट लिए हैं और 62 पारियों में 746 रन भी बनाए हैं.
इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में अगर अक्षर पटेल को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है, तो यह उनके करियर का 100वां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला होगा. वह भारत की तरफ से इस मुकाम तक पहुंचने वाले महज पांचवें खिलाड़ी बनेंगे. महेंद्र सिंह धोनी भी अपने T20I करियर में 100 मुकाबले नहीं खेल पाए थे. महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर में भारत की ओर से 98 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले थे.
भारत के लिए अब तक सिर्फ 4 ही खिलाड़ी 100 से अधिक टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल सके हैं. रोहित शर्मा (159 मैच) इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं, जबकि हार्दिक पांड्या (138 मैच) दूसरे नंबर पर काबिज हैं. विराट कोहली (125 मैच) तीसरे नंबर पर हैं, तो सूर्यकुमार यादव (113 मैच) के साथ चौथे स्थान पर मौजूद हैं. अक्षर पटेल के पास भी अब इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने का मौका है.
1. रोहित शर्मा - 159 T20I मैच
2. हार्दिक पांड्या - 138 T20I मैच
3. विराट कोहली - 125 T20I मैच
4. सूर्यकुमार यादव - 113 T20I मैच
5. अक्षर पटेल - 99 T20I मैच
6. महेंद्र सिंह धोनी - 98 T20I मैच
अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 100 विकेट पूरे किए थे. वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले भारत के पहले स्पिनर बने थे. अक्षर पटेल ने हैरी ब्रूक को आउट करने के साथ ही यह मुकाम हासिल किया था. हालांकि, अक्षर पटेल इस सीरीज में बल्ले और गेंद दोनों से छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं. 3 मुकाबलों में अक्षर पटेल सिर्फ 15 रन ही बना सके हैं. वहीं, गेंदबाजी में उन्होंने महज 2 विकेट निकाले हैं. चौथे टी20 में अक्षर पटेल से बेहतर प्रदर्शन की आस होगी.
तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 125 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था. इंग्लैंड से मिले 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की पूरी टीम महज 76 रन बनाकर ढेर हो गई थी. भारत के सात बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक पार करने में नाकाम रहे थे. टीम की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा 13 रन बनाए थे. वहीं, भारतीय गेंदबाज भी नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए मुकाबले में बेअसर नजर आए थे.