Add Zee Business As A Preferred Source
App

T20I में 'ऐतिहासिक शतक' जड़ने के करीब अक्षर पटेल, महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं बना पाए ये महारिकॉर्ड

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज रात 10:00 बजे (IST) से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. इस मैच में भारत के लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल 'ऐतिहासिक शतक' जड़ने के करीब हैं.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 09, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:39 AM IST
T20I में 'ऐतिहासिक शतक' जड़ने के करीब अक्षर पटेल, महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं बना पाए ये महारिकॉर्ड
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आर्ट्स के छात्र भी पा सकते हैं IIT की डिग्री और फेलोशिप! क्या है GATE XH परीक्षा?
GATE exam1 hr ago
2
Mercedes Benz1 hr ago
3
Dehradun Police Transfers1 hr ago
4
noida rain2 hrs ago
5
Women's T20 World Cup 20262 hrs ago