75 रन पर ढेर हुई दिल्ली कैपिटल्स, फिर भी कप्तान अक्षर पटेल क्यों नहीं हुए हैरान? किसपर फोड़ा हार का ठीकरा

Axar Patel Statement: आईपीएल 2026 के 39वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को धराशायी कर दिया. अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रनों के तूफान की उम्मीद थी, लेकिन भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने गेंद से कहर बरपाते हुए दिल्ली को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को उनके घर पर 75 रनों पर ऑलआउट कर दिया. इसके बाद डिफेंडिंग चैंपियन ने एक विकेट खोकर 6.3 ओवर में आसानी से लक्ष्य का पीछा कर इस सीजन अपनी छठी जीत दर्ज कर ली.

शर्मनाक हार के बाद ब्रॉडकास्टर से बातचीत करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने बल्लेबाजों पर हार का ठीकरा फोड़ा. हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड को इस तरह तबाही मचाते देख वो हैरान हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं.

शर्मनाक हार के बाद क्या बोले अक्षर पटेल?

दिल्ली कैपिटल्स के लिए पिछले दो मुकाबले काफी खराब रहे हैं. दो दिन पहले इसी मैदान पर 264 रनों का स्कोर खड़ा करने के बावजूद पंजाब किंग्स ने उन्हें पटखनी दी थी. शनिवार को आरसीबी ने उन्हें 75 रनों पर ऑलआउट कर उस जख्म को और गहरा करने का काम किया. शर्मनाक हार के बाद अक्षर पटेल ने कहा कि मैं टीम की बल्लेबाजी से हैरान हूं.

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अक्षर पटेल ने कहा, ''मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ. इसीलिए कहते हैं कि क्रिकेट में हर पल सतर्क रहना पड़ता है. हमें इस मैच को भूलकर आगे बढ़ना होगा. आज के हिसाब से देखा जाए तो इसका असर पड़ा, लेकिन अगर पीछे मुड़कर देखने से कोई फायदा नहीं है. सकारात्मक रहना होगा, हमारा दिन खराब था और पिछले 5-6 मैचों से सीख लेनी होगी.

जब अक्षर पटेल से पूछा गया कि भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की गेंद को यूं स्विंग होते देख उन्हें हैरानी हुई तो दिल्ली कैपिटल्स ने कप्तान ने कहा, ''मुझे हैरानी नहीं हुई, वे विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं, हर पिच पर गेंद स्विंग कराते हैं, लेकिन अगर हमारे सलामी बल्लेबाजों या शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने उन्हें डटकर खेला होता तो नतीजा कुछ और हो सकता था.''

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 27, 2026

भुवनेश्वर-हेजलवुड के आगे दिल्ली ढेर

दिल्ली कैपिटल्स को 75 रनों पर ढेर करने में आरसीबी के दो स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड का अहम योगदान रहा. दोनों ने मिलकर दिल्ली के बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी. हेजलवुड ने 4 और भुवी ने 3 विकेट झटके. दिल्ली की तरफ से इम्पैक्ट खिलाड़ी बनकर उतरे अभिषेक पोरेल ने सबसे अधिक 30 रन बनाए. दिल्ली कैपिटल्स के 7 खिलाड़ी ढाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके. ये आईपीएल 2026 का सबसे कम स्कोर है.

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