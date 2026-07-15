अंग्रेजों को खदेड़ने में 'बापू' का जवाब नहीं... इंग्लैंड के खिलाफ अक्षर पटेल ने किए ये 5 बड़े कारनामे

India vs England: स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को टीम इंडिया में प्यार से 'बापू' बुलाया जाता है, क्योंकि वो गुजरात से आते हैं. अब बापू और इंग्लैंड का तो पुराना रिश्ता है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1947 में अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई थी. अक्षर पटेल भी क्रिकेट के मैदान पर अंग्रेजों को खदेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन इसी टीम के खिलाफ आता है. 14 जुलाई (मंगलवार) को भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की ODI सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. इस शानदार जीत में 'बापू' यानी अक्षर पटेल का सबसे अहम योगदान रहा.