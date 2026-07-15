अंग्रेजों को खदेड़ने में 'बापू' का जवाब नहीं... इंग्लैंड के खिलाफ अक्षर पटेल ने किए ये 5 बड़े कारनामे

India vs England: स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को टीम इंडिया में प्यार से 'बापू' बुलाया जाता है, क्योंकि वो गुजरात से आते हैं. अब बापू और इंग्लैंड का तो पुराना रिश्ता है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1947 में अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई थी. अक्षर पटेल भी क्रिकेट के मैदान पर अंग्रेजों को खदेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन इसी टीम के खिलाफ आता है. 14 जुलाई (मंगलवार) को भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की ODI सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. इस शानदार जीत में 'बापू' यानी अक्षर पटेल का सबसे अहम योगदान रहा.
इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए पहले वनडे में अक्षर पटेल ने सही मायने में ऑलराउंडर वाला रोल निभाया. उन्होंने पहले गेंद से जलवा दिखाते हुए इंग्लिश टीम को 257 रन पर रोकने में भूमिका निभाई और फिर जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी प्रभावित किया. अक्षर ने इस मैच में 4 विकेट चटकाए और 57 रनों की अहम पारी खेली.
ऐसा नहीं है कि अक्षर पटेल ने पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ मैच में शानदार प्रदर्शन किया है. उनके करियर पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि उनका बेस्ट खेल इसी टीम के खिलाफ देखने को मिलता है. अपने इंटरनेशनल करियर में अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ कई बड़े कारनामे किए हैं. आइए उनपर नजर डालते हैं.
- इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा बार 5 विकेट लिए.
- इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में उनका सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग प्रदर्शन.
- इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में उनका सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग प्रदर्शन (इसी मैच में आया).
- इंग्लैंड के खिलाफ सभी फॉर्मेट में 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीते.
- इंग्लैंड के खिलाफ ही अपना एकमात्र ICC 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीता.
अक्षर पटेल के ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इंग्लैंड को सामने देखकर उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं. उन्होंने अपने इतने सालों के इंटरनेशनल करियर में से बड़े-बड़े कारनामे इंग्लैंड के खिलाफ ही किए हैं. हालांकि, टी20 सीरीज में वो बल्ले और गेंद से बिल्कुल छाप नहीं छोड़ सके थे, लेकिन उन्होंने एकदिवसीय सीरीज की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है.
T20I सीरीज में भले ही इंग्लैंड ने भारत को 4-0 से पटक दिया, लेकिन वनडे की कहानी कुछ और है. टीम इंडिया ने ODI में अंग्रेजों के खिलाफ लगातार छठी जीत हासिल कर ली है. एजबेस्टन में इंग्लैंड के विजय रथ को भी भारत ने रोक दिया. पिछले 12 सालों से इंग्लैंड की टीम इस ग्राउंड पर वनडे में अपराजित रही थी, लेकिन शुभमन एंड कंपनी ने उनके इस गुरूर को भी चकनाचूर कर दिया. 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है. दूसरा मुकाबला 16 जुलाई (गुरुवार) को कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा.