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अंग्रेजों को खदेड़ने में 'बापू' का जवाब नहीं... इंग्लैंड के खिलाफ अक्षर पटेल ने किए ये 5 बड़े कारनामे

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में अक्षर पटेल ने सही मायने में ऑलराउंडर वाला रोल निभाया. उन्होंने पहले गेंद से जलवा दिखाते हुए इंग्लिश टीम को 257 रन पर रोकने में भूमिका निभाई और फिर जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी प्रभावित किया. अक्षर ने इस मैच में 4 विकेट चटकाए और 57 रनों की अहम पारी खेली.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 15, 2026, 04:44 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:44 AM IST
अंग्रेजों को खदेड़ने में 'बापू' का जवाब नहीं... इंग्लैंड के खिलाफ अक्षर पटेल ने किए ये 5 बड़े कारनामे
Image Credit: अंग्रेजों को खदेड़ने में &#039;बापू&#039; का जवाब नहीं (AI Graphic/BCCI)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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