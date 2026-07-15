4 विकेट और 57 रन, सचिन तेंदुलकर और हार्दिक पांड्या के महान क्लब में हुई अक्षर पटेल की एंट्री, रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ नाम

टीम इंडिया के लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया और गेंद व बल्ले से तहलका मचाकर रख दिया. मंगलवार को बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में अक्षर पटेल ने ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए गेंदबाजी में 9.5 ओवर फेंके और 62 रन देकर 4 विकेट झटके. अक्षर पटेल ने इसके बाद सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 52 गेंद पर 57 रन बनाते हुए भारत को 28 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से जीत दिला दी.
अक्षर पटेल को उनके बेहतरीन के लिए 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड दिया गया. इस ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर अक्षर पटेल का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया. अक्षर पटेल ने सचिन तेंदुलकर और हार्दिक पांड्या के एक महान क्लब में एंट्री कर ली है. अक्षर पटेल अब सचिन तेंदुलकर और हार्दिक पांड्या के बाद विदेशी धरती पर खेले गए ODI मैच में अर्धशतक लगाने के अलावा 4 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं.
सचिन तेंदुलकर यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय थे. 28 अक्टूबर 1998 को ढाका में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विल्स इंटरनेशनल कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में, उन्होंने 128 गेंदों पर 141 रन बनाए और बाद में गेंदबाजी में 9.1 ओवर फेंके और 38 रन देकर 4 विकेट झटके. हार्दिक पांड्या ने लगभग 24 साल बाद इस रिकॉर्ड की बराबरी की. 17 जुलाई 2022 को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ, इस ऑलराउंडर ने 7 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट झटके थे. हार्दिक पांड्या ने इसके अलावा 55 गेंदों पर 71 रन बनाए थे.
1. सचिन तेंदुलकर - 141 रन और 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (ढाका - 28 अक्टूबर, 1998)
2. हार्दिक पांड्या - 71 रन और 4 विकेट इंग्लैंड के खिलाफ (मेनचेस्टर - 17 जुलाई, 2022)
3. अक्षर पटेल - 57* रन और 4 विकेट इंग्लैंड के खिलाफ (बर्मिंघम - 14 जुलाई, 2026)
अक्षर पटेल, युवराज सिंह और हार्दिक पांड्या के बाद इंग्लैंड के खिलाफ ODI मैच में अर्धशतक लगाने और 4 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय क्रिकेटर भी बन गए. युवराज सिंह ने 17 नवंबर 2008 को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में यह उपलब्धि हासिल की थी, जब उन्होंने 122 गेंदों पर 118 रन बनाए थे और 10 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट झटके थे. अक्षर पटेल को वनडे इंटरनेशनल मैच में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया. 32 साल के इस ऑलराउंडर को पहले वनडे में टीम इंडिया के लिए 50 रन तक पहुंचने में सिर्फ 39 गेंदें लगी और उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर (63 गेंदों में 52 रन) के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 105 गेंदों में 102 रन जोड़े.