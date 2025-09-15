टीम इंडिया का साइलेंट हीरो, पलट दिया पूरा मैच, पाकिस्तान को दिया जिंदगी भर नहीं भूलने वाला जख्म
Advertisement
trendingNow12922833
Hindi Newsक्रिकेट

टीम इंडिया का साइलेंट हीरो, पलट दिया पूरा मैच, पाकिस्तान को दिया जिंदगी भर नहीं भूलने वाला जख्म

एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने रविवार को दुबई में खेले गए महामुकाबले में पाकिस्तान को एकतरफा अंदाज में धूल चटाई है. भारत ने पाकिस्तान को 25 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हराया है. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को कभी नहीं भूलने वाला जख्म दिया है. पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट झटके थे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 15, 2025, 11:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीम इंडिया का साइलेंट हीरो, पलट दिया पूरा मैच, पाकिस्तान को दिया जिंदगी भर नहीं भूलने वाला जख्म

एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने रविवार को दुबई में खेले गए महामुकाबले में पाकिस्तान को एकतरफा अंदाज में धूल चटाई है. भारत ने पाकिस्तान को 25 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हराया है. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को कभी नहीं भूलने वाला जख्म दिया है. पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट झटके थे. कुलदीप यादव को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मैच में कुलदीप यादव ही नहीं, बल्कि टीम इंडिया का एक अन्य खिलाड़ी भी भारत की जीत में बेहद अहम साबित हुआ है.

टीम इंडिया का साइलेंट हीरो

पाकिस्तान के खिलाफ इस अहम मुकाबले में कुलदीप यादव ही नहीं, बल्कि एक अन्य धाकड़ खिलाड़ी भी भारत की जीत का हीरो रहा है. हालांकि कुलदीप यादव के जलवे के सामने उस खिलाड़ी के प्रदर्शन की चमक फींकी पड़ गई. यह खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि अक्षर पटेल हैं. लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट झटके हैं. अक्षर पटेल ने पाकिस्तान के दो सबसे खतरनाक बल्लेबाजों को आउट कर पूरा मैच ही पलट दिया. अक्षर पटेल ने पाकिस्तान के खूंखार बल्लेबाज फखर जमान को महज 17 रन पर आउट कर दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

पलट दिया पूरा मैच

अक्षर पटेल ने फखर जमान को तब आउट किया, जब वह ओपनर साहिबजादा फरहान के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 39 रन जोड़ चुके थे. फखर जमान क्रीज पर अगर कुछ देर और टिक जाते तो वह मैच को भारत की पकड़ से दूर ले जाते. अक्षर पटेल ने आठवें ओवर की चौथी गेंद पर फखर जमान को 17 रन के निजी स्कोर पर आउट कर मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया. अक्षर पटेल ने इसके बाद दसवें ओवर की आखिरी गेंद पर पाकिस्तान के टी20 कप्तान सलमान आगा को भी आउट कर दिया. सलमान आगा 12 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हुए.

रनों पर लगाम लगाए रखी

सबसे अच्छी बात ये रही कि अक्षर पटेल ने अपने 4 ओवरों के कोटे में 18 रन ही दिए. अक्षर पटेल ने अपनी विकेट टू विकेट गेंदबाजी से रनों पर लगाम लगाए रखी. अक्षर पटेल अगर अहम मौके पर फखर जमान और सलमान आगा को आउट नहीं करते तो पाकिस्तान का स्कोर 170 के पार भी पहुंच सकता था. भारत के लिए उस हालात में मैच जीतना थोड़ा और चुनौतीपूर्ण हो जाता. बता दें कि फखर जमान वही बल्लेबाज हैं, जिन्होंने भारत को 2017 की ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में सबसे बड़ा घाव दिया था. 2017 की ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फखर जमान की 114 रनों की पारी के दम पर भारत को जीत के लिए 339 रनों का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में टीम इंडिया सिर्फ 158 रनों पर ढेर हो गई थी. टीम इंडिया को 180 रनों से हार का सामना करना पड़ा था और उसके हाथ से ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का खिताब भी फिसल गया था. 2017 ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की इस हार के बाद टीम इंडिया के तत्कालीन कोच अनिल कुंबले ने हेड कोच पद से इस्तीफा दे दिया था.

भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया

बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के सामने पाकिस्तान पस्त नजर आई. पाकिस्तानी टीम ने भारत के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए. पहले गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी में भारतीय टीम ने बताया कि पाकिस्तान उसके सामने कहीं नहीं है. पाकिस्तान से मिले 128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार शुरुआत की और शाहीन अफरीदी को पहली दो गेंदों पर चौका और छक्का लगाकर अपनी क्लास दिखा दी. अभिषेक शर्मा ने 13 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 31 रन बनाए. गिल 7 गेंद पर 10, तिलक वर्मा 31 गेंद पर 31 रन बनाकर आउट हुए. तिलक और सूर्यकुमार यादव के बीच तीसरे विकेट के लिए 56 रन की अहम साझेदारी हुई. सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी पारी खेली और छक्का लगाकर मैच जितवाया. सूर्या 37 गेंद पर 1 छक्का और 5 चौके की मदद से 47 रन बनाकर नाबाद रहे. शिवम दुबे 10 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत ने 15.5 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीता.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

SC ने वक्फ कानून पर फैसला देकर निकाल दिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा कांटा! जानें कहानी
Waqf Amendment Act 2025
SC ने वक्फ कानून पर फैसला देकर निकाल दिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा कांटा! जानें कहानी
PM मोदी के जन्मदिन को इस तरह से मनाएगी पार्टी, BJP ने तैयार किया 15 दिन का ये प्लान
PM Modi birthday
PM मोदी के जन्मदिन को इस तरह से मनाएगी पार्टी, BJP ने तैयार किया 15 दिन का ये प्लान
AIADMK में अंदरूनी कलह के बीच पलानीस्वामी दिल्ली रवाना, अमित शाह से करेंगे मुलाकात
Tamil Nadu Assembly elections
AIADMK में अंदरूनी कलह के बीच पलानीस्वामी दिल्ली रवाना, अमित शाह से करेंगे मुलाकात
मुंबई में भारी बारिश का कहर, इस इलाके में 2 घंटे तक ठप रही मोनोरेल सर्विस
Mumbai Monorail
मुंबई में भारी बारिश का कहर, इस इलाके में 2 घंटे तक ठप रही मोनोरेल सर्विस
वक्‍फ कानूनः SC का फैसला- कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला लेने का अधिकार नहीं
Supreme Court
वक्‍फ कानूनः SC का फैसला- कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला लेने का अधिकार नहीं
जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का किशोर
J&K Landmine Blast
जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का किशोर
मुंबई में बारिश का मचा तांडव, रात से नॉनस्टॉप बरस रहा पानी, तालाब बनीं सड़कें
Mumbai rain
मुंबई में बारिश का मचा तांडव, रात से नॉनस्टॉप बरस रहा पानी, तालाब बनीं सड़कें
'भारत आज भी एकजुट, ब्रिटेन विभाजन की ओर', मोहन भागवत ने दिखाया UK को आईना
rss
'भारत आज भी एकजुट, ब्रिटेन विभाजन की ओर', मोहन भागवत ने दिखाया UK को आईना
बीजेपी में टॉप ऑर्डर के नेता क्यों कर रहे हैं संघ की प्रशंसा?
BJP
बीजेपी में टॉप ऑर्डर के नेता क्यों कर रहे हैं संघ की प्रशंसा?
स्टडी कर बनाओ SOP, विरोध प्रदर्शन में कहां से हुई फंडिंग; BPR&D को अमित शाह का आदेश
amit shah
स्टडी कर बनाओ SOP, विरोध प्रदर्शन में कहां से हुई फंडिंग; BPR&D को अमित शाह का आदेश
;