Advertisement
trendingNow13071934
Hindi Newsक्रिकेटरोज 40 गेंद फेंकना.. टीम इंडिया से सरप्राइज कॉल पर भावुक हुआ युवा प्लेयर, कोच ने बताई कहानी

'रोज 40 गेंद फेंकना..' टीम इंडिया से सरप्राइज कॉल पर भावुक हुआ युवा प्लेयर, कोच ने बताई कहानी

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की. इस मुकाबले में विराट कोहली के बल्ले से शानदार पारी देखने को मिली. लेकिन सीरीज के बीच इंजरी कंसर्न से भी टेंशन बढ़ी हुई है. वाशिंगटन सुंदर इंजरी के चलते बाहर हुए और उनकी जगह आयुष बदोनी को टीम इंडिया से सरप्राइज कॉल गया. जिसके बाद वह भावुक नजर आए. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 12, 2026, 04:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ayush Badoni
Ayush Badoni

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की. इस मुकाबले में विराट कोहली के बल्ले से शानदार पारी देखने को मिली. लेकिन सीरीज के बीच इंजरी कंसर्न से भी टेंशन बढ़ी हुई है. वाशिंगटन सुंदर इंजरी के चलते बाहर हुए और उनकी जगह आयुष बदोनी को टीम इंडिया से सरप्राइज कॉल गया. जिसके बाद वह भावुक नजर आए. बदोनी प्रैक्टिस सेशन खत्म करके होटल लौट रहे थे और उन्हें सेलेक्शन का मैसेज आया. बदोनी ने वह मैसेज अपने दिल्ली के कोच और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सरनदीप सिंह को दिखाया और भावुक हो गए. कोच सरनदीप ने बदोनी के सेलेक्शन पर पूरी कहानी बताई है.

क्या बोले सरनदीप सिंह?

सरनदीप ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए कहा, 'वह सच में बहुत खुश था और मैं भी उसके लिए बहुत खुश था। वह सच में इसके लायक था. उसने बहुत कड़ी मेहनत की है. अधिकतर लोग उसे एक ऐसे बल्लेबाज के तौर पर जानते हैं जो छक्के लगा सकता है, जब चाहे बाउंड्री मार सकता है और लंबी पारियां खेल सकता है. किसी से भी पूछो, उसे एक प्रॉपर बल्लेबाज़ ही बताया जाएगा. लेकिन वह एक बेहतरीन ऑफ-स्पिनर भी है, और वह पूरी तरह से कड़ी मेहनत से ही ऐसा बना है.'

Add Zee News as a Preferred Source

बॉलिंग की दी थी सलाह

उन्होंने आगे बताया, 'मैंने पिछले साल उससे कहा था कि हालांकि वह एक बहुत अच्छा बल्लेबाज़ है, लेकिन उसे हर बैटिंग सेशन के बाद घर जाने से पहले कम से कम सात ओवर बॉलिंग करनी चाहिए. उसने बिना किसी झिझक के वह चैलेंज स्वीकार कर लिया. लंबे बैटिंग सेशन के बाद भी, वह गेंद उठाता और सात ओवर बॉलिंग करता, कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा. उसने अपनी ऑफ-स्पिन पर बहुत काम किया है.'

ये भी पढे़ं: टीम इंडिया में अचानक एंट्री मारने वाला नया खिलाड़ी कौन? कोच गंभीर से है खास कनेक्शन

कैसा है बदोनी का रिकॉर्ड?

बडोनी का फर्स्ट-क्लास बैटिंग एवरेज 57.96 है, वहीं लिस्ट A फॉर्मेट में 27 मैचों में 36.47 का एवरेज है. बडोनी ने लीडरशिप क्वालिटी भी दिखाई हैं, उन्होंने पहले दिल्ली की कप्तानी की है और टीम के लेटेस्ट विजय हजारे ट्रॉफी कैंपेन के दौरान ऋषभ पंत के डिप्टी के तौर पर काम किया है. कोच ने बताया, 'मैंने उससे कहा कि अगर वह एक अच्छा ऑलराउंडर बनना चाहता है, तो अपनी स्पिन बॉलिंग पर फोकस करने से उसके लिए इंडियन टीम में फिट होने का एक मज़बूत मौका बनेगा. उसकी ऑफ-स्पिन अब सच में बहुत अच्छी है. तेजी से टर्न होती है और उसने अपनी बॉलिंग में कुछ वेरिएशन भी जोड़े हैं. वह कैरम बॉल और आर्म बॉल भी डालता है. वह एक बहुत स्मार्ट क्रिकेटर है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs NZ

Trending news

राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
Bjp annamalai slams raj thackeray on his rasmalai jibe
राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
indian social media influencers
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल
Kashmir news
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल
42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों
om birla
42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों
करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
Actor Vijay
करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
creamy layer
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
Maharashtra local body elections
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
​ Weather News
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
India-Germany CEO Forum
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
BMC elections
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर