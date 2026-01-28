Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटआयुष बदोनी की टी20 वर्ल्ड कप से पहले चमकी किस्मत.. रणजी ट्रॉफी में अब नहीं आएंगे नजर, कौन करेगा रिप्लेस?

आयुष बदोनी की टी20 वर्ल्ड कप से पहले चमकी किस्मत.. रणजी ट्रॉफी में अब नहीं आएंगे नजर, कौन करेगा रिप्लेस?

T20 WC 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में दो हफ्तों से भी कम समय बाकी है. इससे पहले युवा बल्लेबाज आयुष बदोनी की किस्मत चमक गई. उन्हें टी20 विश्व कप के दो अभ्यास मैचों के लिए भारत ए टीम में शामिल किया. जिसके चलते अब वह रणजी ट्रॉफी में नजर नहीं आएंगे. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 28, 2026, 06:19 PM IST
Ayush Badoni

T20 WC 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में दो हफ्तों से भी कम समय बाकी है. इससे पहले युवा बल्लेबाज आयुष बदोनी की किस्मत चमक गई. उन्हें टी20 विश्व कप के दो अभ्यास मैचों के लिए भारत ए टीम में शामिल किया. जिसके चलते अब वह रणजी ट्रॉफी में नजर नहीं आएंगे. प्रियांश आर्या की अनुपस्थिति की भी पुष्टि हुई है. दोनों गुरुवार को बीकेसी ग्राउंड में मुंबई के खिलाफ दिल्ली के अंतिम रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप डी मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे.

अमेरिका से होगी टक्कर

भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से 8 मार्च तक होने वाले पुरुष टी20 विश्व कप की तैयारियों के तहत 6 फरवरी को बेंगलुरु के बीसीसीआई सीओई ग्राउंड में नामीबिया से भिड़ने से पहले भारत ए को 2 फरवरी को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में अमेरिका से भिड़ना है. डीडीसीए के सचिव अशोक शर्मा ने बताया कि मौजूदा रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले आयुष दोसेजा मुंबई के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के सातवें दौर में दिल्ली का नेतृत्व करेंगे. टेबल-टॉपर्स मुंबई पहले ही नॉकआउट के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, वहीं कमजोर दिल्ली छठे स्थान पर है और उसका लक्ष्य घरेलू सीज़न से शानदार शुरुआत करना है.

अनुपस्थिति पर आया अपडेट

अशोक शर्मा ने बताया, 'आयुष बदोनी और प्रियांश आर्य कल के रणजी ट्रॉफी मुकाबले में नहीं खेलेंगे, क्योंकि उन्हें क्रमशः नवी मुंबई और बेंगलुरु में यूएसए और नामीबिया के खिलाफ पुरुष टी 20 विश्व कप अभ्यास मैच खेलने के लिए भारत ए टीम में नामित किया गया है. आयुष दोसेजा मुंबई के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में दिल्ली की कप्तानी करेंगे, क्योंकि वह टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं.'

कैसा है रिकॉर्ड?

बदोनी ने पहले भारत ए के लिए चार दिवसीय और लिस्ट-ए दोनों खेलों में भाग लिया है और आर्य के साथ भारत ए सेटअप में वापसी करेंगे, जिन्होंने अब तक केवल सफेद गेंद प्रारूप में टीम का प्रतिनिधित्व किया है. इस महीने की शुरुआत में, बदोनी को भारतीय टीम में पहली बार शामिल किया गया जब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में घायल वाशिंगटन सुंदर की जगह ली. लेकिन नई दिल्ली के प्रतिष्ठित सॉनेट क्लब में प्रशिक्षण लेने वाले बडोनी को श्रृंखला में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, जिसे भारत 2-1 से हार गया.

मुंबई के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच के लिए दिल्ली की टीम

आयुष दोसेजा (कप्तान), सनत सांगवान, वैभव कांडपाल, सुमित माथुर, प्रणव राजवंशी, सिद्धांत शर्मा, ध्रुव कौशिक, राहुल डागर, अनुज रावत, दिविज मेहरा, आर्यन राणा, मनी ग्रेवाल, रोहन राणा और राहुल चौधरी.

