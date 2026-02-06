Advertisement
trendingNow13100660
Hindi Newsक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी के लिए शब्द नहीं..., आयुष म्हात्रे ने जीत के बाद क्या कहा? रोहित-हरमनप्रीत की विरासत को बढ़ाया आगे

'वैभव सूर्यवंशी के लिए शब्द नहीं...', आयुष म्हात्रे ने जीत के बाद क्या कहा? रोहित-हरमनप्रीत की विरासत को बढ़ाया आगे

U19 World Cup Ayush Mhatre Vaibhav Suryavanshi: भारतीय अंडर 19 टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल जीतकर इतिहास रच दिया है. टीम इंडिया ने रिकॉर्ड छठी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. हरारे में शुक्रवार (6 फरवरी) को 14 साल के खूंखार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों पर 175 रन की पारी खेली.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 06, 2026, 10:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'वैभव सूर्यवंशी के लिए शब्द नहीं...', आयुष म्हात्रे ने जीत के बाद क्या कहा? रोहित-हरमनप्रीत की विरासत को बढ़ाया आगे

U19 World Cup Ayush Mhatre Vaibhav Suryavanshi: भारतीय अंडर 19 टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल जीतकर इतिहास रच दिया है. टीम इंडिया ने रिकॉर्ड छठी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. हरारे में शुक्रवार (6 फरवरी) को 14 साल के खूंखार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों पर 175 रन की पारी खेली. उन्होंने 15 चौके और 15 छक्के लगाए. भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने अर्धशतक लगाया और वह ट्रॉफी जीतने वाले भारत के छठे खिलाड़ी बन गए.

वैभव सूर्यवंशी और टीम की तारीफ

कप्तान आयुष ने मैच के बाद कहा, ''वह बस इसी तरह मेहनत करते रहें. उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं, उन्होंने शानदार पारी खेली है. हम जानते हैं कि वह एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं. इस मैच में उन्होंने दिखा दिया कि वह क्या कर सकते हैं. मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर सकता. यह हमारे लिए एक यादगार पल और एक शानदार सफर रहा. हमारे खिलाड़ियों ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया. जो लक्ष्य हमने तय किए थे, उन्हें हासिल किया और अपने स्वाभाविक तरीके के साथ खेले। इससे मैं बहुत खुश हूं.''

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ​भारत का नया हीरो... मुंबई के लाल को धोनी ने CSK में चमकाया, U19 वर्ल्ड कप जीत विराट कोहली के क्लब में शामिल

रोहित शर्मा और हरमनप्रीत की विरासत

आयुष ने कहा, ''हम खुश हैं कि उस विरासत को आगे बढ़ा पाए हैं, जिसे रोहित शर्मा और हरमनप्रीत ने वर्ल्ड कप जीतकर आगे बढ़ाया था. अब हमने भी ट्रॉफी जीती है. हम आगे शायद इसी टीम के साथ न खेलें, लेकिन यही सोच और इसी तरह का क्रिकेट आगे भी जारी रखेंगे.'' बता दें कि 2024 में रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपनी कप्तानी में जीता था. उसके बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया. पिछले साल हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में महिला क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप पहली बार जीता था. अब आयुष ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतक आईसीसी ट्रॉफी के कारवां को आगे बढ़ाया.

ये भी पढ़ें: IND U19 vs ENG U19: भारत ने जीता अंडर-19 वर्ल्ड कप... वैभव सूर्यवंशी के प्रहार से इंग्लैंड पस्त, टीम इंडिया छठी बार चैंपियन

सपोर्ट स्टाफ को सराहा

कप्तान ने सपोर्ट स्टाफ को जीत का श्रेय देते हुए कहा, ''उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं. पिछले 7-8 महीनों से वे लगातार हमारे साथ मेहनत कर रहे थे. पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है कि उन्होंने हम पर इतना काम किया है.'' हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने 9 विकेट खोकर 411 रन बनाए. इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 40.2 ओवरों में महज 311 रन पर सिमट गई.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

U19 World CupAyush MhatreVaibhav Suryavanshi

Trending news

उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? हामिद अंसारी ये वजह बताई
Hamid Ansari
उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? हामिद अंसारी ये वजह बताई
हरियाणा CM ने पंजाब में क्या कहा? AAP के मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने की निंदा
aap
हरियाणा CM ने पंजाब में क्या कहा? AAP के मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने की निंदा
अब दुश्मनों की खैर नहीं, अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण; पाकिस्तान-चीन में फैली दहशत
Agni-3 missile
अब दुश्मनों की खैर नहीं, अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण; पाकिस्तान-चीन में फैली दहशत
UGC और शंकराचार्य विवाद पर खामोशी पर 'घूसखोर...' के मुद्दे पर 24 घंटे में एक्शन; वजह
Ghuskhor Pandat
UGC और शंकराचार्य विवाद पर खामोशी पर 'घूसखोर...' के मुद्दे पर 24 घंटे में एक्शन; वजह
US के साथ ट्रेड डील को रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे बताया बालक?
Zee Real Heroes Award 2026
US के साथ ट्रेड डील को रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे बताया बालक?
मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ीं..., अब दुनिया में अलग पहचान; जानें 'घूंघट स्टोरी'
Zee Real Heroes 2026
मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ीं..., अब दुनिया में अलग पहचान; जानें 'घूंघट स्टोरी'
दुनिया पर मंडरा रहा खतरा कैसे दूर करें? ZEE रियल हीरो संवाद में पर्यावरणविद ने बताया
Zee Real Heroes Award 2026
दुनिया पर मंडरा रहा खतरा कैसे दूर करें? ZEE रियल हीरो संवाद में पर्यावरणविद ने बताया
नेतृत्व विवाद पर सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा दावा, शिवकुमार ने उड़ा दिया मजाक
Karnataka Congress
नेतृत्व विवाद पर सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा दावा, शिवकुमार ने उड़ा दिया मजाक
8 साल की सानवी ने 4895 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा; 'जी संवाद' के मंच पर...
Zee Real Heroes Award 2026
8 साल की सानवी ने 4895 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा; 'जी संवाद' के मंच पर...
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी
Jammu Kashmir
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी