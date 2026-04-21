बुरी खबर: चोट के चंगुल में फंसी चेन्नई सुपरकिंग्स, टीम का 'नंबर-1' बल्लेबाज IPL 2026 से हुआ बाहर

Ayush Mhatre IPL 2026 Injury Update: आईपीएल 2026 में खिलाड़ियों का चोटों के कारण बाहर होने का सिलसिला जारी है. चेन्नई सुपरकिंग्स को एक हफ्ते में दूसरा झटका लगा है. अनुभवी तेज गेंदबाज खलील अहमद के बाद तूफानी बल्लेबाज आयुष म्हात्रे भी पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. वह सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पिछले मैच में चोटिल हो गए थे. आयुष मौजूदा सीजन में टीम के नंबर-1 बल्लेबाज रहे हैं. उन्होंने चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए 6 मैचों में सबसे ज्यादा 201 रन बनाए. अब उनका बाहर होना ऋतुराज गायकवाड़ की टीम के लिए एक बड़ा झटका है.

चेन्नई सुपरकिंग्स ने मंगलवार (21 अप्रैल) को आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा, ''आयुष म्हात्रे 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान बैटिंग करते समय बाएं हैमस्ट्रिंग में लगी चोट के कारण IPL 2026 के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं. आयुष की चोट के लिए 6-12 हफ्ते के रिहैबिलिटेशन पीरियड की जरूरत होगी. हम आयुष के जल्दी ठीक होने की दुआ करते हैं.''

शानदार फॉर्म में थे आयुष

आयुष ने इस सीजन में अब तक शानदार प्रदर्शन किया था. वह सिर्फ दो मैचों में फेल रहे थे. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सीजन के पहले मैच में वह खाता नहीं खेल पाए थे. इसके बाद पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्होंने 73 रनों की तूफानी पारी खेली. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उनका बल्ला नहीं चला और वह एक रन ही बना पाए. इसके बाद आयुष ने लगातार तीन पारियों में 30 या उससे अधिक रन बनाए. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 59, कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ 38 और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 30 रन बनाए थे. आयुष ने इस सीजन में दो अर्धशतक जड़े. उनके बल्ले से 20 चौके और 12 छक्के निकले.

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Official Announcement Ayush Mhatre has been ruled out of the remainder of IPL 2026 due to a left hamstring injury sustained while batting during the match against Sunrisers Hyderabad on April 18. Ayush's injury will require a rehabilitation period of 6-12 weeks. We wish Ayush… pic.twitter.com/7bGrFvqjY9 — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 21, 2026

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चेन्नई के और कौन-कौन खिलाड़ी चोटिल?

आयुष से पहले भी चेन्नई सुपरकिंग्स के कई खिलाड़ी चोटिल हुए हैं. सीजन शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन एलिस चोट के कारण बाहर हो गए थे. उनकी जगह चुने गए ऑस्ट्रेलियाई बॉलर स्पेंसर जॉनसन चोट के कारण अभी तक टीम से जुड़े ही नहीं हैं. महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस सीजन में एक भी मैच अब तक नहीं खेल पाए हैं. वह जल्द मैदान पर उतर सकते हैं. तेज गेंदबाज खलील अहमद चोटिल होकर सीजन से बाहर हो चुके हैं.

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चेन्नई सुपरकिंग्स का प्रदर्शन

चेन्नई की टीम ने इस सीजन में अब तक 6 मैच खेले हैं. उसे सिर्फ दो मैचों में जीत मिली है. शुरुआती 3 मैचों में टीम को राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद उसने वापसी की. दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ जीत हासिल की. पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. अब टीम के 6 मैचों में 4 अंक हैं और वह -0.780 नेट रनरेट के साथ आठवें स्थान पर है. टीम का अगला मुकाबला 23 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस से है.