कभी 4 ओवर फेंके थे मेडन, अफगान खिलाड़ियों ने जमकर धोया, जानें इस 'भारतीय' गेंदबाज की कहानी

क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जिसमें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है. इसलिए इसे अनिश्चितताओं का खेल भी कहा जाता है. आए दिन क्रिकेट में कोई ना कोई रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं. ऐसा ही एक रिकॉर्ड हांगकांग और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में हुआ. हम बात कर रहे हैं हांगकांग के गेंदबाज आयुष शुक्ला के बारे में... आयुष ने साल 2024 में मंगोलिया के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया था. हालांकि, इस मैच में उनकी बिल्कुल नहीं चली और बल्लेबाजों ने जमकर धुनाई की.

अफगान खिलाड़ियों ने जमकर धोया

साल 2024 में मंगोलिया के खिलाफ दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आयुष शुक्ला ने टी20 इंटरनेशनल में 4 ओवर मेडन फेंक कर सबके होश उड़ा दिए थे. वे उस समय ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बने थे, लेकिन एशिया कप में खेले गए पहले मैच में अफगान खिलाड़ियों ने उनको जमकर धोया और आयुष ने मात्र 4 ओवरों मे 54 रन दे दिए. आयुष हांगकांग के लिए सबसे ज्यादा रन देने वाले खिलाड़ी बने.

अफगानिस्तान ने हांगकांग किया सफाया

हांगकांग और अफगानिस्तान के बीच खेले गए इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने हांगकांग को बुरी तरह से रौंद दिया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम की तरफ से सेदिकुल्लाह अटल ने 73 रनों की शानदार पारी खेली, फिर बची कसर अजमतुल्लाह ओमरजई ने पूरी करते हुए 53 रनों की आतिशी पारी खेली. इसके जवाब में हांगकांग की टीम महज 94 रन बना सकी और ये मैच बुरी तरह से हार गई. ये टूर्नामेंट का पहला मैच था और पहले ही मैच में हांगकांग को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी.

कौन हैं आयुष शुक्ला?

आयुष का जन्म हांगकांग में हुआ. वो हांगकांग में ही पले और बड़े हुए, लेकिन वो रहने वाले भारत के हैं. तकरीबन 3 साल पहले आयुष के पिता आशीष शुक्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि वो महाराष्ट्र के पालघर जिले से आते हैं. यही नहीं आयुष मुंबई टीम के पूर्व सेलेक्टर राजू सूतर के साथ खेला करते थे, लेकिन आयुष के पिता काम के चक्कर में हांगकांग गए फिर वहीं बस गए और फिर आयुष का जन्म हुआ. आयुष अब हांगकांग के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं.

