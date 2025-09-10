कभी 4 ओवर फेंके थे मेडन, अफगान खिलाड़ियों ने जमकर धोया, जानें इस 'भारतीय' गेंदबाज की कहानी
Advertisement
trendingNow12916763
Hindi Newsक्रिकेट

कभी 4 ओवर फेंके थे मेडन, अफगान खिलाड़ियों ने जमकर धोया, जानें इस 'भारतीय' गेंदबाज की कहानी

क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जिसमें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है. इसलिए इसे अनिश्चितताओं का खेल भी कहा जाता है. आए दिन क्रिकेट में कोई ना कोई रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं. ऐसा ही एक रिकॉर्ड हांगकांग और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में हुआ. हम बात कर रहे हैं हांगकांग के गेंदबाज आयुष शुक्ला के बारे में... 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 10, 2025, 06:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ayush Shukla
Ayush Shukla

क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जिसमें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है. इसलिए इसे अनिश्चितताओं का खेल भी कहा जाता है. आए दिन क्रिकेट में कोई ना कोई रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं. ऐसा ही एक रिकॉर्ड हांगकांग और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में हुआ. हम बात कर रहे हैं हांगकांग के गेंदबाज आयुष शुक्ला के बारे में... आयुष ने साल 2024 में मंगोलिया के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया था. हालांकि, इस मैच में उनकी बिल्कुल नहीं चली और बल्लेबाजों ने जमकर धुनाई की. 

अफगान खिलाड़ियों ने जमकर धोया
साल 2024 में मंगोलिया के खिलाफ दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आयुष शुक्ला ने टी20 इंटरनेशनल में 4 ओवर मेडन फेंक कर सबके होश उड़ा दिए थे. वे उस समय ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बने थे, लेकिन एशिया कप में खेले गए पहले मैच में अफगान खिलाड़ियों ने उनको जमकर धोया और आयुष ने मात्र 4 ओवरों मे 54 रन दे दिए. आयुष हांगकांग के लिए सबसे ज्यादा रन देने वाले खिलाड़ी बने.

अफगानिस्तान ने हांगकांग किया सफाया
हांगकांग और अफगानिस्तान के बीच खेले गए इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने हांगकांग को बुरी तरह से रौंद दिया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम की तरफ से सेदिकुल्लाह अटल ने 73 रनों की शानदार पारी खेली, फिर बची कसर अजमतुल्लाह ओमरजई ने पूरी करते हुए 53 रनों की आतिशी पारी खेली. इसके जवाब में हांगकांग की टीम महज 94 रन बना सकी और ये मैच बुरी तरह से हार गई. ये टूर्नामेंट का पहला मैच था और पहले ही मैच में हांगकांग को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं आयुष शुक्ला?
आयुष का जन्म हांगकांग में हुआ. वो हांगकांग में ही पले और बड़े हुए, लेकिन वो रहने वाले भारत के हैं. तकरीबन 3 साल पहले आयुष के पिता आशीष शुक्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि वो महाराष्ट्र के पालघर जिले से आते हैं. यही नहीं आयुष मुंबई टीम के पूर्व सेलेक्टर राजू सूतर के साथ खेला करते थे, लेकिन आयुष के पिता काम के चक्कर में हांगकांग गए फिर वहीं बस गए और फिर आयुष का जन्म हुआ. आयुष अब हांगकांग के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं.

ये भी पढ़ें: एशिया कप के पहले ही मैच में हुआ ऐतिहासिक कारनामा, हांगकांग के हयात ने ध्वस्त किया रोहित का रिकॉर्ड

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Ayush Shukla

Trending news

कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
Bihar politics
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
;