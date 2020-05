B’day Special: वो भारतीय क्रिकेटर जिसने कमेंटेटर से लेकर कोच तक का रोल बखूबी निभाया

नई दिल्ली: रवि शास्त्री (Ravi Shastri) आज 58 साल के हो गए हैं, ये क्रिकेट के वो महारथी हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, 80 के दशक में वो एक बेहतरीन क्रिकेटर के तौर पर जाने जाते थे. 1990 और 2000 के दशक में उन्होंने कमेंटेटर की भूमिका निभाई. वो अकसर अपनी शानदार आवाज से दुनिया को अपना दीवाना बना लेते हैं. चाहे वो युवराज का एक ओवर में 6 छक्का हो या साल 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी का विनिंग सिक्स, इन दोनों लम्हों को इसलिए भी याद किया जाएगा क्यों रवि ने इसमें अपनी आवाज का जादू भर दिया था.

Every step, every bit of success, it’s got to be earned #memories #oldpic #blackandwhite pic.twitter.com/iX6hn20RPv

रवि शास्त्री ने 21 फरवरी 1981 को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था था. वो एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम के लिए हमेशा कुछ कर गुजरने के चाहत रखते थे. कुल 80 टेस्ट मैचों में उन्होंने 11 शतक और 12 अर्धशतक की मदद से 3,830 रन बनाए, इसके अलावा 151 विकेट भी अपने नाम किया. इसके अलावा 104 वनडे में उन्होंने 4 शतकों की मदद से 3,108 रन बनाए और 129 विकेट लिए. एक बार प्रथम श्रेणी मैच में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे और वेस्टइंडीज के गैरी सोबर्स के रिकॉर्ड की बराबरी की थी.

First on home turf and that too Wankhede in 1984. Super feeling to do it in front of your home crowd with my parents watching. Turned out to be match-winning. 142 vs England #Memories #Mumbai #Cricket pic.twitter.com/BFTplNDXHw

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) May 10, 2020