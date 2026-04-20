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Hindi Newsक्रिकेट6 चौके... 4 छक्के... 52 गेंद पर कूटा शतक, बाबर आजम ने बनाए कई रिकॉर्ड्स, गिड़गिड़ाते रह गए गेंदबाज

6 चौके... 4 छक्के... 52 गेंद पर कूटा शतक, बाबर आजम ने बनाए कई रिकॉर्ड्स, गिड़गिड़ाते रह गए गेंदबाज

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में 52 गेंद पर शतक जड़कर तहलका मचा दिया है. इस तरह पाकिस्तान के इस दिग्गज बल्लेबाज का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुका है. बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 में रविवार को क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में 52 गेंदों पर 100 रन की नाबाद पारी खेली. बाबर आजम ने इस दौरान 192.31 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 6 चौके और 4 छक्के लगाए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 20, 2026, 10:53 AM IST
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6 चौके... 4 छक्के... 52 गेंद पर कूटा शतक, बाबर आजम ने बनाए कई रिकॉर्ड्स, गिड़गिड़ाते रह गए गेंदबाज

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में 52 गेंद पर शतक जड़कर तहलका मचा दिया है. इस तरह पाकिस्तान के इस दिग्गज बल्लेबाज का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुका है. बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 में रविवार को क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में 52 गेंदों पर 100 रन की नाबाद पारी खेली. बाबर आजम ने इस दौरान 192.31 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 6 चौके और 4 छक्के लगाए. बाबर आजम की यह 100 रन की नाबाद पारी, कोई आम पारी नहीं थी, बल्कि इसके दम पर उन्होंने टी20 क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया.

बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 में रविवार को क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में 52 गेंदों पर 100 रन की नाबाद पारी खेली. बाबर आजम ने इसी के साथ ही टी20 क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. बाबर आजम ने अपनी 100 रन की नाबाद पारी के दौरान सिर्फ एक गेंद ही डॉट खेली. टी20 क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी बल्‍लेबाज ने 50 से ज्‍यादा गेंदों का सामना किया और उसमें सिर्फ एक गेंद ही डॉट खेली हो. टी20 क्रिकेट में बाबर आजम ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

टी20 क्रिकेट में 12 शतक पूरे किए

बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में 12 शतक पूरे कर लिए हैं. बाबर आजम टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में अब केवल वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज क्रिस गेल से ही पीछे हैं. क्रिस गेल ने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 22 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. बाबर आजम टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में क्रिस गेल के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं.

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टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले TOP-3 बल्लेबाज

1. क्रिस गेल - 22 शतक

2. बाबर आजम - 12 शतक

3. डेविड वॉर्नर - 10 शतक

क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा

बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने के मामले में वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया है. बाबर आजम के नाम अब टी20 क्रिकेट में 112 फिफ्टी प्लस स्कोर हो गए हैं. क्रिस गेल ने अपने टी20 करियर के दौरान 110 फिफ्टी प्लस स्कोर बनाए थे.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज

1. डेविड वॉर्नर - 126 अर्धशतक

2. विराट कोहली - 116 अर्धशतक

3. बाबर आजम - 112 अर्धशतक

4. क्रिस गेल - 110 अर्धशतक

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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