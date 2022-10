WATCH: बाबर आजम और केन विलियमसन का दोस्ताना, साथ-साथ एक ही कार में टी20 वर्ल्ड कप के लिए हुए रवाना

Babar Azam- Kane Williamson Video: पाकिस्तानी टीम ने ट्राई सीरीज ट्रॉफी जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए उड़ान भरी है. पाकिस्तान क्रिकेट के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया गया है. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के साथ न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी नजर आ रहे हैं. ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की ही भिड़ंत हुई थी.

बाबर और विलियमसन साथ हुए रवाना

पाकिस्तान क्रिकेट ने एक वीडियो शेयर किया है. इसमें केन विलियमसन और बाबर आजम एक ही कार में बैठे नजर आ रहे हैं. दोनों क्राइस्टचर्च हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए. इसके बाद वहां से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट पकड़ी. न्यूजीलैंड ने ही ट्राई सीरीज की मेजबानी की थी, जिसका फाइनल मुकाबला क्राइस्टचर्च में शुक्रवार को खेला गया. सीरीज की तीसरी टीम बांग्लादेश थी. इस वीडियो को अभी तक एक लाख से ज्यादा बार ट्विटर पर देखा जा चुका है जबकि 10 हजार से ज्यादा यूजर्स ने लाइक किया है.

पाकिस्तान 23 अक्टूबर से शुरू करेगा अपना अभियान

बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम टी20 वर्ल्ड कप में 23 अक्टूबर से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. उसका पहला ही मैच मजबूत मानी जा रही भारतीय टीम से होगा. पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं क्योंकि उसने न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को हराकर ट्राई सीरीज ट्रॉफी जीती जबकि भारत ने अपनी मेजबानी में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका को टी20 सीरीज में मात दी.

After the conclusion of the T20I tri-series, Babar Azam and Kane Williamson are off to Melbourne for their @T20WorldCup media commitments#T20WorldCup | @BLACKCAPS pic.twitter.com/2Nq9JSlGg9

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 14, 2022