Advertisement
trendingNow13076980
Hindi Newsक्रिकेटVIDEO: स्मिथ से सरेआम बेइज्जत और फिर दे मारा बल्ला.. बाबर की तिलमिलाहट वायरल, देखें वीडियो

VIDEO: स्मिथ से सरेआम बेइज्जत और फिर दे मारा बल्ला.. बाबर की तिलमिलाहट वायरल, देखें वीडियो

पाकिस्तान के नामी बल्लेबाज बाबर आजम की खिल्ली दुनियाभर में उड़ती दिखी. पाकिस्तान क्रिकेट में बाबर का नाम गुमनाम हो चुका है और अब बीबीएल में भी गजब बेइज्जती झेलनी पड़ी. स्टीव स्मिथ ने बाबर को स्ट्राइक नहीं दी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अब बाबर की तिलमिलाहट का वीडियो भी सामने आ चुका है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 16, 2026, 10:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VIDEO: स्मिथ से सरेआम बेइज्जत और फिर दे मारा बल्ला.. बाबर की तिलमिलाहट वायरल, देखें वीडियो

पाकिस्तान के नामी बल्लेबाज बाबर आजम की खिल्ली दुनियाभर में उड़ती दिखी. पाकिस्तान क्रिकेट में बाबर का नाम गुमनाम हो चुका है और अब बीबीएल में भी गजब बेइज्जती झेलनी पड़ी. स्टीव स्मिथ ने बाबर को स्ट्राइक नहीं दी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अब बाबर की तिलमिलाहट का वीडियो भी सामने आ चुका है. बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स के अपने साथी स्टीव स्मिथ पर साफ तौर पर नाराज नजर आए. यह ड्रामा पिच के बीच में हुआ जब स्मिथ ने एक आसान रन लेने से मना कर दिया.

स्मिथ ने लिया था ये फैसला

पावर सर्ज में बैटिंग करने वाली टीम 11वें ओवर के बाद कभी भी दो ओवर का समय चुन सकती है, जिसमें इनर सर्कल के बाहर सिर्फ दो फील्डर ही रह सकते हैं. सिक्सर्स ने जल्दी ही पावर सर्ज का ऑप्शन चुना था, इसलिए स्मिथ इसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे. यह घटना क्रिस ग्रीन के 11वें ओवर में हुई, जब बाबर 47 रन पर बैटिंग कर रहे थे. उन्होंने गेंद को लॉन्ग-ऑन की तरफ धकेला और एक आसान सिंगल की उम्मीद की. हालांकि, स्मिथ ने आखिरी पल में मना कर दिया, जिससे बाबर पिच के बीच में फंस गए और साफ तौर पर नाखुश दिखे.

Add Zee News as a Preferred Source

स्ट्राइक पर आने के बाद बरसे स्मिथ

वह ओवर सिर्फ दो रन के साथ खत्म हुआ. कुछ ही देर बाद, स्मिथ ने अपने फैसले को शानदार तरीके से सही साबित किया. स्ट्राइक पर वापस आने के बाद, उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की. उन्होंने इस ओवर में 32 रन ठोके जो बाबर के लिए मुश्किल होता. लेकिन बाबर की तिलमिलाहट यहां खत्म नहीं हुई, 13वें ओवर की पहली गेंद पर बोल्ड हो गए और बाउंड्री लाइन में बल्ला दे मारा. उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ये भी पढे़ं.. IND vs NZ मैच से पहले BCCI का बड़ा ऐलान, स्टार प्लेयर बाहर, दो नए प्लेयर्स की एंट्री

स्मिथ का आतिशी शतक

स्टीव स्मिथ ने इस मुकाबले में 5 चौकों और 9 छक्कों की बदौलत आतिशी अंदाज में शतकीय पारी खेली. उनकी टीम ने 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया. स्मिथ बीबीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. इस टूर्नामेंट में उनके नाम 4 शतकीय पारियां दर्ज हैं. सिडनी थंडर्स की तरफ से डेविड वॉर्नर ने भी ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेली थी, लेकिन हार के चलते उनकी पारी फीकी पड़ गई. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Babar Azam

Trending news

BMC की किंग बनी BJP, अब बंगाल के रण पर PM की नजर, मालदा रैली से पहले क्या बोले?
PM Modi
BMC की किंग बनी BJP, अब बंगाल के रण पर PM की नजर, मालदा रैली से पहले क्या बोले?
पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
Today Latest Hindi News
पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील
Rafale
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील
जस्टिस वर्मा को SC से बड़ा झटका, महाभियोग कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Justice Varma
जस्टिस वर्मा को SC से बड़ा झटका, महाभियोग कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
दुश्मनों के सारे दांव धरे रह जाएंगे; सेना हासिल करने जा रही 'फायर फाइटिंग रोबोट'
Indian Army
दुश्मनों के सारे दांव धरे रह जाएंगे; सेना हासिल करने जा रही 'फायर फाइटिंग रोबोट'
गैंगस्‍टर से नेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता चुनाव हारी, 'डैडी' की सियासत को झटका
BMC election results
गैंगस्‍टर से नेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता चुनाव हारी, 'डैडी' की सियासत को झटका
CM भगवंत मान से मिले ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, पंजाब में निवेश के लिए बना माहौल
Punjab
CM भगवंत मान से मिले ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, पंजाब में निवेश के लिए बना माहौल
सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक
betting websites
सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल हुए खुश
Maharashtra Nikay Chunav Result 2026
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल हुए खुश
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे
Maharashtra Election
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे